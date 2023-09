Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opgesloten vrouwen in vrachtwagen zetten redding in gang door te bellen met BBC

De Franse autoriteiten hebben zes vrouwen gered die vanuit een vrachtwagen hun eigen redding op gang hadden gezet.

De vrouwen hadden contact opgenomen met een journalist van de Britse omroep BBC. Die sloeg vervolgens alarm. Het gaat vermoedelijk om migranten uit Vietnam en Irak.

Migranten in vrachtwagen

De vrouwen waren volgens de BBC in paniek en hadden in de vrachtwagen moeite met ademen. Die had naar Engeland moeten rijden, maar de inzittenden kregen de indruk dat de bestuurder was omgekeerd. Het zou ijskoud zijn geweest in de wagen, waarin bananen werden vervoerd.

De inzittenden zochten daarop telefonisch contact met de journalist. Die had in 2019 al verslag gedaan over de geruchtmakende dood van 39 Vietnamese migranten in een afgesloten koelwagen in Essex. De verslaggever had toen ook veel contact met de Vietnamese gemeenschap en is mogelijk daarom nu weer gebeld.

‘Het is dringend’

Tegen de BBC vertelt journalist Khue Luu hoe het gegaan is. „Woensdag rond het middaguur lichtte mijn telefoonscherm op. Het was een bericht dat luidde: ‘Er zijn mensen die in een koelwagen de grens van Frankrijk naar Engeland zijn overgestoken’.”

„Voordat ik het bericht kon lezen, kwam er een telefoontje binnen. ‘Bent u in Europa? Help alstublieft, het is dringend’, klonk een paniekerige stem.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Trapped in lorry: Terrifying moments as women struggle to breathe https://t.co/8lHy8RiRdN — BBC News (World) (@BBCWorld) September 28, 2023

Filmpjes en gps-locatie

„Ik wist niet wie de beller was, maar geloofde dat hij me kende van toen ik de vrachtwagensterfgevallen in Essex versloeg, omdat veel Vietnamese mensen me toen benaderden. Ik stelde de beller een paar vragen, maar raakte al snel gefrustreerd omdat ik niet de informatie kreeg die ik nodig had.”

Een van die vrouwen stuurde filmpjes en haar gps-locatie. Daaruit bleek dat de vrachtwagen zich in de buurt bevond van het Franse Dracé, iets ten noorden van Lyon.

Redding vanuit vrachtwagen

De informatie werd doorgespeeld naar journalisten in Frankrijk en de plaatselijke autoriteiten. Die konden de truck onderscheppen en arresteerden de bestuurder. Een aanklager in Villefranche-sur-Saône bevestigde later dat het voertuig afkomstig was uit Litouwen.

