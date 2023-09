Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen hekelt ontstane rel rondom Luis Rubiales: ‘Kus was ongepast, maar geen grensoverschrijdend gedrag’

De rel rond de kus van Luis Rubiales houdt de gemoederen al weken flink bezig. Ook in Vandaag Inside was het gisteravond weer voer voor discussie. Analist Johan Derksen noemt de zoen ‘volledig ongepast’, maar stoort zich wel aan de mediaberichtgeving over dit onderwerp.

Tijdens de finale van het WK vrouwenvoetbal in Sydney zoende Rubiales, al sinds 2018 de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, voetbalster Hermoso vol op de mond na de overwinning op Engelany. Dit leidde tot grote ophef en veel kritiek, van onder andere de FIFA en de Spaanse premier Pedro Sánchez. Rubiales besloot niet af te treden.

Hélène Hendriks zei eerder dat ze het absoluut niet vindt kunnen. „Zo’n alfaman denkt niet dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Want ja, dat kan toch in de euforie? Maar nee, dat kan absoluut niet.”

Johan Derksen klaagt in Vandaag Inside over Volkskrant-artikel

„Mag ik even reageren op twee pagina’s in de Volkskrant?”, begint Johan Derksen in de uitzending. „Dat zit me behoorlijk dwars. Die Willem Vissers is niet mijn favoriete columnist, maar onlangs had hij een column en toen nuanceerde en bagatelliseerde hij de wereldrel om die kus. Die man was in zijn euforie wat overmoedig en die kust iemand op de mond. Volledig ongepast, maar dat was niet zozeer meteen in de vorm van grensoverschrijdend gedrag. Hij deed het niet stiekem in de kleedkamer, maar hij deed het voor de hele wereld die het zag. Het is niet goed te praten en hij had zijn excuses aan moeten bieden, maar de rel die nu ontstaat..”

Volgens Derksen duikelen ‘alle mensen die willen deugen’ eroverheen. „De Volkskrant is natuurlijk een krant waar heel veel mensen bij zitten die willen deugen. Willem Vissers kreeg veel ingezonden brieven over zijn column, terwijl het een keurige column was. Nu hebben ze vandaag aan een zekere Martine Prange, een hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Tilburg, twee pagina’s gegeven om haar onderbuikgevoelens de vrije loop te geven. Ik dacht: omdat jij van de week nogal succesvol was met het citeren van Martien Meiland met zijn neukpartijen op parkeerterreinen, dat ik wat uit de Volkskrant kan citeren.”

Derksen: ‘Het gaat te ver’

Derksen leest voor uit het opiniestuk in de Volkskrant: „Voor het WK ben je voetballer. Hiervoor hebben alle speelsters jarenlang systematische discriminatie, intimidatie en vernedering ingeslikt. Ook Jenni Hermoso. Wie gunde de Spaanse speelsters de WK-winst niet? Niemand gunde het bondscoach Vilda, en al helemaal niet de corrupte Spaanse macho voorzitter Luis Rubiales.”

Derksen vindt vooral dat laatste kwalijk. „Iedere advocaat zit nu op het puntje van zijn stoel. Ze kan die man wel een geweldige lul vinden, maar ze noemt hem corrupt.”

Hij vervolgt het artikel: „Maar in het voetbal heb je, als vrouwelijke speler, nu eenmaal altijd en overal wel zo’n machtsbeluste trainer of bestuurder die even aan je zit, terwijl dat niet nodig is. Met wie je beslist niet alleen in een bestuurs- of kleedkamer terecht moet komen, omdat je dan niet weet of je veilig bent. En of je niet betast zult worden, of er geen vervelende opmerkingen over je borsten of je leuke gezichtje gemaakt gaan worden, of je een dickpic over de Whatsapp krijgt, door die vent die macht over je heeft, jou betaalt, jou kan selecteren voor het WK. Of niet.”

„Ik vind het ver gaan”, meent Derksen. „Ik wist niet wat ik las. Dat mens heeft allerlei vooroordelen en die poept dat uit en generaliseert. De hele voetballerij staat bol van de machtswellustelingen en seksisten. Dat lijkt me overdreven.”

‘Onzin’

Derksen gaat weer verder met het artikel: „Het was geen gezellige kus uit vriendschap. Die kus was het resultaat en de poging tot bekrachtiging van eeuwenlange vrouwenhaat en vrouwenonderdrukking. Van een patriarchaat dat met de kus zei: ‘En met deze onderdrukking gaan we nog even door.’ Precies op het moment dat het Spaanse vrouwenvoetbal de doorbraak bereikte die de Nederlandse vrouwen in 2017 hadden bereikt, zei de Spaanse bondsvoorzitter niet met woorden maar, erger, met een vernederend, ziek gebaar: ‘Doorbraak? Dat dacht je. Het is in mijn handen. Want, ik doe wat ik wil, met jouw lijf, met jouw feest, met jouw prestatie. Denk vooral niet dat je hier gewonnen hebt. Jij hebt misschien een gouden medaille, maar ik heb de macht’.”

De besnorde analist vindt het maar onzin. „Maar die Volkskrant publiceert dat graag, want die hebben natuurlijk heel veel acties gehad van de woke-beweging, dat Wim het een beetje nuanceerde en dan geven ze zo’n trut gewoon twee pagina’s de ruimte om uit te huilen. De mevrouw die dit schrijft is een hoogleraar op de Universiteit in Tilburg, die geeft alle studenten dit soort hersenspoelingen. Die komen er als woke figuren vanaf. Het wordt steeds gekker, die woke wolk.”

Presentator Wilfred Genee is tot slot benieuwd hoe bargast Pieter Cobelens er als „machoman uit het leger” naar kijkt. „In het leger hebben we geen macrosituaties. We kijken daar met gezond verstand en pragmatisch naar. Vrouwenvoetbal is een andere sport dan mannenvoetbal. Ik kan er zeer van genieten. Ik vind het veel gezeur voor een man die gewoon niet goed bij zijn hoofd is. Punt.”

