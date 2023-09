Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jan Paternotte spreekt zich bij Humberto uit over online bedreigingen van Kamerleden: ‘Het is idioot en schadelijk’

„Tribunalen”, „op de brandstapel” of „een kogel door je kop”. Online bedreigingen naar Kamerleden tieren de afgelopen tijd welig. Niet eerder was de schaal waarop dit gebeurt zo duidelijk. Zeker 41 Kamerleden worden beveiligd omdat ze bedreigd worden, blijkt uit onderzoek van ZEMBLA. Dat is meer dan een kwart. ZEMBLA-onderzoeksjournalist Vincent Verweij en D66-fractievoorzitter Jan Paternotte schoven gisteravond aan bij Humberto om hierover te praten.

Verweij vertelt dat de aanleiding voor het onderzoek was dat Kaag afscheid neemt van de politiek door alle bedreigingen. „Daardoor vroegen we ons af: om hoeveel mensen gaat het?”

Jan Paternotte bij Humberto

Presentator Humberto Tan leest een bedreiging op X aan Paternotte voor: „De hoogste straf verdien jij. Tribunalen. D66 op de brandstapel.”

Volgens de D66’er is deze tekst nog niet eens het meest choquerend. „Dit is niet iets waar ik aangifte van heb gedaan. Maar er zijn wel vaak berichten zoals deze, of nog een flink stukje erger. Er zijn ook mensen voor veroordeeld dit jaar, ook richting mij.”

Er zijn ‘hele lelijke voorbeelden’, zegt Paternotte. „Geert Wilders was de afgelopen week weer in de rechtszaal. Sigrid Kaag hebben we natuurlijk veel gezien. We weten dat het gebeurt als je bijvoorbeeld homoseksueel bent. Wat Rob Jetten aan homohaat over zich heen krijgt. Of dat het zelfs drie keer zo vaak gebeurt als je vrouw bent. Maar ik maak het ook mee.”

‘Iedereen staat erbij stil’

De politicus merkt dat mensen door de dreigingen niet meer zonder schroom in de Kamer stappen. „Bij iedereen gaat het hierover. Dan vragen ze zich af wat het voor hun omgeving betekent. Iedereen staat erbij stil. Er is niemand meer die de politiek ingaat en denkt: ‘Dan kan ik gewoon mijn werk doen, zonder dat daar bedreigingen bij horen.’ Dat is heel erg.”

Toch denkt Paternotte er niet over om de politiek vaarwel te zeggen. „Die bedreigingen vind ik verschrikkelijk. Maar los daarvan vind ik alles leuk aan het werk. Het is heel bijzonder werk. Het gaat iedereen aan. Als jij één goed idee hebt en de helft van die 150 mensen overtuigt, dan kun je zomaar voor heel Nederland zorgen dat er iets verandert of verbetert.”

Confrontatie

Verweij heeft de vrouw opgezocht die Paternotte op X dreigde met de brandstapel. „Wat je vaak ziet met die anonieme accounts is dat ze duizenden haarberichten sturen, maar dat ze ook weleens een foutje maken en iets persoonlijks op X gooien.”

Zo wist de journalist de vrouw uiteindelijk op te sporen. In een fragment van de confrontatie zien we de vrouw ontkennen dat ze heeft gezegd dat D66’ers op de brandstapel moeten. „Ze stond te trillen als een rietje. Ze dacht dat ze anoniem was en ineens staat er een journalist voor haar deur. Ik heb het voorbereid en zij niet”, blikt Verweij terug. Anderzijds weten ze hem misschien ook te vinden. „Ik slaap vanavond niet thuis. We hebben ook een aantal stevigere types geconfronteerd.”

Paternotte: ‘Heel treurig’

Paternotte vond het vreemd om de beelden te zien. „Meestal blijven dit soort anonieme mensen helemaal anoniem achter die muur. Ik vind het ook heel treurig. Die zit daar op een zolder allemaal van dat gif te spuien en ik denk dat als ze gewoon met de buren praat, die waarschijnlijk zullen zeggen: ‘Doe even normaal.’”

Het is volgens hem het gevaar van sociale media. „Als je in de kroeg bent en begint te schreeuwen of te schoppen, dan word je eruit gegooid. Maar op X kan het zomaar zijn dat ze dit soort dingen post en andere mensen zeggen: ‘Lekker bezig.’ Dat was hetzelfde met die fakkeldrager, die heeft allemaal fans. Hij heeft hierbuiten een keer op mij staan wachten. Hij voelt zich aangemoedigd. Wat je nodig hebt, is dat mensen snel genoeg door genoeg krijgen dat het niet normaal is. Dat je ermee moet stoppen, dat het idioot en schadelijk is als je mensen bedreigt en het leven zuur maakt.”

Je kunt Humberto terugkijken via RTL.

Reacties