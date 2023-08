Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wilfred Genee leest in Vandaag Inside passage uit onthullend boek over de Meilandjes voor: ‘Ordinaire revanche’

Showbizzliefhebbers kijken ongetwijfeld reikhalzend uit naar het onthullende boek van Caroline Eeden, de verbannen huisvriendin van de Meilandjes. De heren van Vandaag Inside hadden alvast een passage uit het boek bemachtigd en discussieerden hier gisteravond over.

Van Eeden belooft in haar biografie licht te werpen op de „daadwerkelijke redenen achter mijn verbanning uit zowel het chateau als de serie”, schreef zij op Instagram. „Als het aan mij had gelegen, zou dit boek wellicht nooit tot stand zijn gekomen, maar ik heb geen andere keuze.”

De huisvriendin was een tijd te zien in Chateau Meiland, maar verliet de serie na twee seizoenen. De relatie tussen Van Eeden en de familie Meiland is inmiddels behoorlijk verslechterd. „Gedurende de afgelopen vier jaar is er zo veel over mij gezegd en geschreven, dat ik uiteindelijk niet anders kon dan één keer mijn eigen verhaal te vertellen”, stelt Van Eeden. Het boek Caroline: De Verbannen Huisvriendin uit Chateau Meiland – Nagejaagd verschijnt op 2 oktober.

Erica Meiland zelf reageerde fel over de aankondiging van Van Eeden. Tegen Shownieuws zei ze: „Caroline is op zoek naar geld, dus het verbaast ons niet echt.”

Vandaag Inside over Martien Meiland

René van der Gijp legt aan de VI-tafel onomwonden uit dat in het boek tot uiting komt dat Martien Meiland regelmatig parkeerplaatsen bezoekt. „En dan roept hij niet: ‘Wijnen, wijnen, wijnen!’” Johan Derksen merkt al langer dat parkeerplaatsen ‘rumoerig’ zijn. „Ik ben iedere nacht langs de weg. Er is haast geen parkeerplaats achter een benzinestation wat open is waar je veilig even een plasje kunt doen.”

Bargast en Amerikakenner Raymond Mens snapt de heisa niet. „Ik hoor dit voor het eerst dat hij dit zou doen. Maar is dan dat dan heel erg? Moet hij zelf weten toch?” Van der Gijp geeft hem gelijk. „Nee, dat is hartstikke leuk als je daar plezier in hebt.”

„Dat boek is dus van die Caroline, die huisvriendin. Die zit nu met PTSS thuis”, legt presentator Wilfred Genee uit. „Die heeft het een beetje moeilijk. Op hetboekvancaroline.nl staat dat er al 8000 boeken verkocht zijn. Ik heb een stukje van het boek weten te bemachtigen.”

Genee leest passage uit boek van Caroline van Eeden

Genee leest de passage voor: „Erica zit samen met Caroline en Martien op de bank en dan vraagt Erica op een gegeven aan haar man: ‘Je hoeft niet in detail te vertellen wat je uitvreet, maar leg nou eens uit wat er gebeurt als je daar aankomt’, vraagt Erica. ‘Op zo’n parkeerplaats.’ Dan zegt Martien: ‘Nou, Eer, dat is zo spannend, je parkeert, stapt uit en loopt de bosjes in, en weet je wat me opviel? Dat er veel auto’s zijn met kinderzitjes op de achterbank. Je gaat dus de bosjes in en dan loop je rondjes. Onderweg kom je mannen tegen die daar ook rondjes lopen en als je iemand ziet zitten, geef je een knikje, want praten mag niet.

Als die ander jouw knikje beantwoordt, heb je prijs, en dan zoek je samen een beschut plekje op en dan doe je de daad. Je zoent niet. Als je klaar bent, trek je je broek op en ga je weer weg. Soms duurt het bijna een kwartier, maar het kwam ook wel voor dat ik een uur moest dartelen voor ik iets zag dat me aanstond. Dat is vervelend, want zoveel tijd wil ik er niet aan kwijt zijn, maar daar had ik wat op gevonden: ik liep tegen de klok in, dan zie ik mannen al van ver aankomen en kan ik wat langer naar ze loeren.’ Uiteindelijk staat Erica woest op en verlaat ze de kamer.”

‘Ordinaire revanche’

„Ik ga het vanavond proberen”, zegt Derksen droogjes. Gijp vindt dat ze het in de gayscene beter voor elkaar hebben. „Een knikje is al genoeg. Ik neem ze mee uit eten, ik zit er tegenaan te lullen, ik luister naar ze.” Mens vindt het niet chique van Van Eeden. „Als hij dat wil doen, moet hij dat gewoon doen. Is een beetje vals om dat als ‘vriendin’ in zo’n boek te zetten.” Genee: „Ik heb begrepen dat de reden is dat hij in zijn boek alles over haar over verteld heeft. Een soort afrekening.” Ook Derksen vindt het maar ‘ordinaire revanche’. „Maar de programma’s smullen ervan.” Van der Gijp sluit zich daarbij aan. „Je hebt 100 procent gelijk. Al wil hij iedere avond naar zo’n parkeerplaats. Doe je niemand kwaad mee.” Tafelgast en CBR-baas Alexander Pechtold tot slot: „Als hij maar netjes parkeert.”

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

Vorige Volgende

Reacties