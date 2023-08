Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hélène Hendriks vindt zoen Luis Rubiales ‘absoluut niet kunnen’: ‘Zo’n alfaman denkt dat hij niets verkeerd heeft gedaan’

De Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales die na de WK-finale voetbalster Jennifer Hermoso op de mond kust, is al een week lang het gespreksonderwerp van de dag. Ook in Vandaag Inside uit presentatrice Hélène Hendriks haar mening over het incident.

Zij vindt het absoluut niet kunnen, zo maakte ze gisteravond duidelijk in de talkshow.

‘Vechten tot het einde’

Vorige week zondag zoende Rubiales, al sinds 2018 de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, de voetbalster Hermoso vol op de mond na de overwinning op Engeland in de finale van het WK in Sydney. Dit leidde direct tot grote ophef en veel kritiek, van onder andere de FIFA en de Spaanse premier Pedro Sánchez. Rubiales bood zijn excuses aan, maar besloot niet af te treden.

„Ik neem geen ontslag”, benadrukte Rubiales maar liefst vijf keer bij het spoedberaad van de Spaanse bond. „Het was een spontane wederzijdse kus. Ik zal vechten tot het einde. Het gaat hier niet om gerechtigheid, maar om een sociale executie.”

De voetbalsters van de Spaanse selectie hebben inmiddels in een gezamenlijke verklaring aangegeven dat ze niet meer in actie komen totdat Rubiales uit zijn functie is gezet.

Hendriks vindt het ‘absoluut niet kunnen’

Hendriks snapt de keuze van de voetbalsters volledig. „Die man is niet houdbaar, die gaat eraan”, vertelt ze. „Stel dat je de Televizier Ring wint en John de Mol kust je op de mond. Dat zou raar zijn”, voegt ze toe.

Maar het probleem is vooral dat Rubiales niet denkt iets fout te hebben gedaan. „Zo’n alfaman denkt niet dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Want ja, dat kan toch in de euforie? Maar nee, dat kan absoluut niet”, is Hendriks van mening.

„Ja, precies zo zit hij in elkaar”, sluit Johan Derksen zich aan bij het standpunt van Hendricks. „Ze was overdonderd, maar wat ze eigenlijk had moeten doen is hem, zo, bij de kloten pakken.”

