Maarten van Rossem klaagt in De Slimste Mens over drukte in Amsterdam: ‘Slachtoffer van eigen succes’

Maarten van Rossem klaagde gisteravond, zoals alleen hij dat kan, in kennisquiz De Slimste Mens over files. En dan vooral die in Amsterdam, een stad waarnaar hij regelmatig fel uithaalt. Ook gaf hij toe geen ster te zijn in inparkeren.

De 79-jarige historicus is het eenkoppige jurylid van De Slimste Mens.

Maarten van Rossem in De Slimste Mens over files

Een kijker stelde Van Rossem gisteravond de vraag of hij een fobie heeft. „Ja, ik heb een filefobie”, bromde Van Rossem. „Je rijdt vrolijk met je auto langs de weg en dan zie je al heel in de verte de signaalborden aanflitsen. En dan denk je: godallemachtig nog-an-toe!”

Nog erger dan een file op de snelweg vindt Van Rossem stilstaan in Amsterdam. „Wat een godvergeten chaos, dat ze dat maar laten gebeuren”, verzuchtte het jurylid. „Het is een stad die het slachtoffer is geworden van zijn eigen succes.”

De historicus gaf de stad er in zijn podcast eerder al een keer van langs. Hij noemde het onder andere een „klotestad” en een „kutstad”. „Wat is er toch met die stad mis? Ik kan het niet anders zeggen: het is een dieptrieste vertoning. Dat je je eigen binnenstad naar de klote helpt, dat moet toch beter te organiseren zijn dan deze chaos die ze daar gecreëerd hebben.”

Van Rossem bekende in de uitzending ook dat hij als bestuurder geen ster is in achteruit inparkeren. „Zoals de meeste goede chauffeurs ben ik heel onhandig in achteruit inparkeren”, zei hij. „Mijn vrouw kan dat een stuk beter dan ik.”

Wie gaan door naar de volgende ronde?

Presentator Duco Bauwens betrad gisteravond het strijdtoneel van De Slimste Mens als uitdager. Hij nam het op tegen schrijver en barvrouw Renée Kapitein en zangeres Froukje.

Het was nieuweling Bauwens die zich gisteravond kroonde tot ‘slimste van de dag’. Froukje ging met een achterstand van 40 seconden de dagfinale in en delfde daar het onderspit tegen Kapitein.

Je kunt De Slimste Mens terugkijken via NPO Start.

