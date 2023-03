Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel Nederlanders hebben schulden, het aantal is schrikwekkend

Veel Nederlandse huishoudens verkeren in financieel zwaar weer. Hoewel uit het jaarrapport van Stichting BKR blijkt dat iets minder mensen schulden hebben dan een jaar eerder, zijn bepaalde groepen juist kwetsbaarder geworden. Het aantal betalingsachterstanden van jongeren onder de 30 jaar stijgt namelijk. Hoeveel schulden zijn er eigenlijk BKR-geregistreerd?

En hoe groot is de groep mensen met BKR-geregistreerde schulden in Nederland nu precies?

Veel Nederlanders hebben een BKR-schuld

Stichting BKR registreert alle leningen en kredieten die zijn afgesloten door consumenten boven een startbedrag van 250 euro. Tot eind 2016 was deze ondergrens voor registratie van schulden nog gelijk aan 500 euro. Belangrijk om te onderstrepen: BKR registreert geen studieschulden. Dus alle (oud)studenten met een studieschuld worden in dit rapport niet meegerekend.

In totaal hadden in 2022 om precies te zijn 7.802.610 Nederlanders een lening of krediet, terwijl dit in 2021 nog 8 miljoen mensen waren. Dit komt neer op een percentage van 54,5 procent van alle Nederlanders van 18 jaar of ouder. Let wel, dit zijn dus alle lopende consumptieve kredieten, waaronder bijvoorbeeld ook telefoonabonnementen, persoonlijke leningen, private autolease contracten of hypotheken naast de eigen woning. Bij elkaar had die groep Nederlanders in 2022 zo’n 11,7 miljoen kredieten.

Hoe hoog de gemiddelde of de totale BKR-geregistreerde schuld is, is lastig te zeggen, blijkt na contact met BKR productmanager Gert Jaap Mooij. „Bij aflopende kredieten wordt alleen het bruto bedrag op het moment van vertrekken geregistreerd. Zodra dat bedrag is afbetaald, wordt dat krediet niet langer geregistreerd”, zegt Mooij tegen onze collega’s van Manners. Gedurende de periode van afbetaling wordt dus niet gemonitord hoeveel restschuld er nog open staat. „Bij doorlopende kredieten wordt door BKR alleen het limiet – het totaal verkregen bedrag – geregistreerd. BKR registreert niet hoeveel krediet er daadwerkelijk verbruikt is.”

Betaalachterstanden onder jongeren in Nederland

Waar het monitorrapport wel uitgebreid over uitweidt, is het aantal kredieten en personen met een betaalachterstand. In 2022 was er in totaal een groep van 439.000 personen met zo’n achterstallige betaling door een schuld. Opmerkelijk, want van het totaal aantal kredieten tellen er in 2022 zo’n 619.000 een betaalachterstand. Er zijn dus meer kredietbetaalachterstanden dan het aantal personen met een betaalachterstand. De verklaring volgens het BKR: er zijn tienduizenden mensen met betaalachterstanden met betrekking tot verschillende kredieten.

Ondanks de daling in het totaal aantal mensen met een betalingsachterstand – van 667.000 in 2022 naar 619.000 achterstanden in 2021 – stijgt het aantal betalingsachterstanden onder mensen tot 30 jaar. Volgens het BKR heeft dat te maken met de zogenoemde financiële weerbaarheid van jongeren in Nederland. „Jongeren hebben over het algemeen nog weinig financiële reserves, dus het toenemen van achterstanden kan een indicatie zijn van meer problemen”, stelt voorzitter van stichting BKR Peter van den Bosch in het monitorrapport. Waar 9,2 procent van de personen met een leeftijd tussen de 18 en 24 jaar een betaalachterstand heeft, heeft 5,9 procent van de personen binnen de groep van 41 tot 50 jaar (met een lening) een betaalachterstand.

Waar 9,2 procent van de personen met een leeftijd tussen de 18 en 24 jaar een betaalachterstand heeft, heeft 5,9 procent van de personen binnen de groep van 41 tot 50 jaar (met een lening) een betaalachterstand.