Dilan Yeşilgöz hard aangepakt in Khalid & Sophie om niet uitsluiten PVV: ‘Geen rechtsstatelijke partij’

Kersverse VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz schoof gisteravond aan bij talkshow Khalid & Sophie. Ze werd stevig aan de tand gevoeld door presentator Khalid Kasem over waarom ze weigert om de PVV uit te sluiten en over het asielbeleid van de VVD.

Een dag eerder was ze nog te gast bij College Tour, waar ze de plank flink missloeg op de vraag hoe hoog de bijstand is.

Dilan Yeşilgöz bij Khalid & Sophie

Presentator Khalid Kasem snijdt het ‘niet-uitsluiten’ van de PVV aan tafel aan. „Ik wil er nog een keer over praten omdat ik het nog niet goed genoeg begrijp”, begint hij. Dilan Yeşilgöz: „Ik heb gezegd dat ik niet PVV bij voorbaat per definitie wil uitsluiten. Ik begin met een frisse start en gun anderen dat ook. Als ik voor bij voorbaat zeg dat ik met de PVV niet wil spreken, dan sluit ik voor mijn gevoel de PVV-kiezers uit. Dat is een signaal dat ik zelf erg onwenselijk vind richting een miljoen mensen.”

Khalid pareert dat PVV volgens hem geen rechtsstatelijke partij is. „Ik heb niet gezegd dat ik met hen samen wil werken of dat het mijn droomcoalitie is”, reageert Yeşilgöz. „Ik heb gezegd dat ze met een programma moeten komen en u heeft gelijk: daar staan dingen in waar ik totaal niets mee heb. Laat hem de campagne ingaan en zien hoe hij aan tafel zit. Laat de kiezer maar spreken.”

‘PVV wil die op mij lijken uitsluiten

Kasem kaatst weer terug dat PVV hem feitelijk wil uitsluiten. „En mensen die op mij lijken. Het is ook een signaal. Ik heb Mark Rutte vaak geprezen omdat hij staat voor de basiswaarden van de samenleving en de democratische rechtsstaat. Partijen en geluiden die indruisen tegen hoe mensen zich optimaal of volwaardig Nederlander kunnen voelen. Daar vond hij wat van. Je kunt ook zeggen: ik ga daarvoor staan, omdat Khalid en mensen die op Khalid lijken ook Nederlander zijn erbij horen die niet uitgesloten mogen worden.”

Yeşilgöz blijft bij haar standpunt. „Dat is de reden waarom ik in de politiek zit. Ik begrijp heel goed dat u zegt: als je niet bij voorbaat uitsluit, dan ervaar ik dat zo. Daar heb ik respect voor. Ik ben blij dat ik u kan uitleggen en in de ogen kan kijken dat het tegenovergestelde is van wat ik wens. Ik ben een liberaal en in de politiek gegaan om op te komen voor uw rechten. Dat zal ik altijd doen en elke gesprekspartner straks daarop beoordelen. Ik ga niets van mijn eigen normen en waarden afdoen, laat staan van het liberalisme en de VVD. Ik ben er zeker voor u.”

Asielbeleid van VVD

Ook praten Kasem en Yeşilgöz over het asielbeleid van VVD „Zou het nog mogelijk zijn voor een nieuwe Dilan om naar Nederland te komen?”, vraagt de presentator zich af. Yeşilgöz is geboren in Turkije en vluchtte op haar zevende met haar moeder en zusje naar Nederland.

„Daar is het hele programma op gericht”, antwoordt Yeşilgöz. „Het gaat erom dat we de echte vluchtelingen de ruimte en de veiligheid bieden die zij nodig hebben. Als je kijkt naar migratie, asiel, arbeid en studie: we hebben geen enkele grip erop. Het overkomt ons als land. Dat betekent dat je geen werkend beleid hebt en dat hier zoveel mensen naartoe komen. Je gaat hier uitzoeken wie echt een vluchteling is en wie niet. Het lukt heel moeilijk om eerlijke start te bieden in Nederland.”

Yeşilgöz weet niet of een zevenjarig meisje dat nu binnenkomt na veertig jaar op dezelfde plek als zij terecht zou komen. „Omdat je met een enorme achterstand begint. Omdat we hier niks onder controle hebben. Als je binnenkomt eindig je misschien in het gras van Ter Apel, dan duurt het eindeloos voordat je naar een huis kunt gaan en de taal kunt leren. Dat komt omdat we geen keuzes durven te maken.”

Je kunt Khalid & Sophie terugkijken via NPO Start.

