Kijkers verbaasd over stel met schulden in Waar Doen Ze Het Van: ‘Wel een onderbroekenabonnement?’

Familie Huisraad in Waar Doen Ze Het Van bleek in grotere schulden te zitten dan aanvankelijk werd gedacht. Kijkers verbazen zich over waar het geld dat er is, aan uit wordt gegeven. „Een onderbroekenabonnement?”

In het programma Waar Doen Ze Het Van geven vier gezinnen een kijkje in hun leven én in hun portemonnee. Van gezinnen in de schulden tot een gezin dat elke maand bijna 60.000 euro op de rekening bijschrijft.

En dat roept regelmatig verbazing op bij het publiek. Zo maakte de wijnkeuze van een gezin dat voor 80 euro in de week boodschappen moet doen, online de tongen los.

Nog meer schulden in Waar Doen Ze Het Van

Deze week lieten kijkers zich opnieuw horen over Waar Doen Ze Het Van. Zo bleek het gezin Huisraad dieper in de schulden te zitten dan gedacht. Aanvankelijk werd er van 10.000 euro schuld uitgegaan bij één van het stel. Dat werd later bij gesteld naar 20.000 euro. Maar in de aflevering van gisteren, kwam de budgetcoach langs met nog slechter nieuws.

„Op de een of andere manier heb je het jarenlang laten sudderen, maar dat kan niet meer”, zegt budgetcoach Jacoba. „We wisten al dat de schulden hoger waren dan je had verwacht. In de tussentijd waren er schuldeisers van wie we nog niks hadden gehoord en aar ik nu de opgaves van heb. En dan zitten we toch aan dik aan de 24.000 euro schuld.”

Geen gezamenlijke bankrekening

Het nieuws van de grote schuld van Thura slaat in als een bom bij partner Quincy. Ze hebben geen gezamenlijke bankrekening. „Je hebt je nooit open gevoeld om dit tegen me te zeggen. Dat vind ik het ergste. Dan had het niet zover hoeven komen.”

Er is ook goed nieuws voor het stel: „Als je echt keihard je schouders onder zet en we gaan het plan goed strak maken, dan denk ik dat jullie over twee jaar schuldenvrij kunnen zijn.”

Maar wat op de rekeningafschriften staat, daar kunnen de Waar Doen Ze Het Van-kijkers niet bij:



Hoezo nog steeds theater, nagelstudio en kledingwinkel… je hebt toch schuld ? #waardoenzehetvan — Mel (@melaliya) September 21, 2023



Zo veel mogelijkheden om te bezuinigen: onderbroekenabbo, snackbar, nagelstudio… #waardoenzehetvan — maz lub (@lub_maz18501) September 21, 2023



In de schulden zitten maar wel nagels laten doen en een onderbroeken abonnement??? #waardoenzehetvan — Simone (@Simone_moontje) September 21, 2023

