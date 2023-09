Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Laurens Dassen pleit voor ‘Europese aanpak’ in Op1, maar niet iedereen ziet dat zitten: ‘Dream on’

Naar aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen richt Op1 zich op de politiek. Gisteren kwamen Laurens Dassen van Volt en SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen langs om het over de plannen van hun partij te hebben.

In het praatprogramma worden diverse politieke actualiteiten aangehaald. Zoals bijvoorbeeld de Europese plannen van Volt, waar lang niet iedereen het mee is.

‘Europese partij’

„Volt is de enige echte Europese partij”, aldus Dassen. „We willen de politiek ook echt naar een Europees niveau tillen.” De grootste vraagstukken zoals migratie en klimaat vragen volgens Dassen om een „Europese aanpak”.

Betekent dat dat Nederland wordt „opgeheven” of „afgeschaft”? Dat vraagt Op1-presentator Tijs van den Brink zich af. „Het is dat je op Europees niveau de samenwerking anders gaat organiseren”, verklaart Dassen in de uitzending.

Laurens Dassen in Op1

„Nederland als land kan gewoon blijven bestaan, net als dat de provincies ook nog steeds bestaan. Alleen wat je op dit moment hebt, is dat je in Europa amper tot snelle besluitvorming kunt komen.” Dassen verduidelijkt dat het soms wel kan, bijvoorbeeld bij de inval van Oekraïne en de coronapandemie.

„Maar verder zie je dat er vaak vanuit nationale belangen wordt beredeneerd. Alle 27 lidstaten moeten het met elkaar eens worden. Als je dat wil, in deze uitdagende wereld, moet je Europa anders organiseren.”

Standaarden

Dat betekent volgens Volt-voorman Dassen dat er meer macht naar Europa gaat. „Wij willen in dat geval dat Europa democratischer wordt. Dan stemmen we met elkaar op het Europees parlement. Ik zie mevrouw Marijnissen al bedenkelijk kijken.”

Dan zouden we „Europese standaarden” kunnen verwachten. Bijvoorbeeld op gebied van het minimumloon. „Maar het is niet zo dat het minimumloon in heel Europa op dit moment gelijk getrokken kan worden.” Daar zijn de verschillen op dit moment nog te groot voor, stelt Dassen in Op1.

‘Heftig’

Dassen noemt de Verenigde Staten als voorbeeld. „Wij zijn volledig afhankelijk van de Verenigde Staten voor onze veiligheid. Maar kijk wat daar gebeurt. Een impeachment voor Biden en een vervolging voor Trump. Het is daar politiek instabiel. Willen wij er dan met elkaar op gokken dat wij afhankelijk blijven van onze veiligheid van de VS? Dat moeten we Europees gaan doen.”

De lijsttrekker van de SP, Lilian Marijnissen, zit tegenover Dassen. „Was het van mijn gezicht af te lezen? Ik vind het wel heftig. Als ik het zo hoor, klinkt het wel alsof je Nederland opheft.” De discussie gaat aan tafel bij Op1 nog even door, en zo ook op sociale media.



En welke taal gaan we dan spreken? Welk belastingsysteem wordt er gehanteerd. Met welk jaar met pensioen? Nederland een provincie van Europa? Dream on idiot! — Pieter Pouwel (@pieter_pouwel) September 15, 2023



#OP1 Lilianne Marijnissen komt veel sterker over dan Laurens Dassen… — Frederik (@knipoog50) September 15, 2023



Ik weet nog niet of ik het ermee eens ben, maar ik vind dat @DassenLaurens het standpunt van Volt wel heel goed uitlegt: duidelijk, zonder er omheen te draaien, ook niet bij de pijnpunten, met overtuiging en visie. #op1 — prof roos vonk (@roosvonk) September 15, 2023

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

