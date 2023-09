Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oktoberfest populair: Nederlanders komen op volksfeest af, maar hoeveel leg je neer voor bier dit jaar?

Lederhosen, dirndl en veel bier. Het typische volksfeest is populair. Veel Nederlanders reizen de komende weken daarom af naar het Duitse München om daar Oktoberfest te vieren.

Het enorme, van bier overstromende, volksfeest begint vandaag. Bij NS International en busvervoerder FlixBus zijn in deze periode meer kaarten van en naar München geboekt.

Nederlanders richting München

Zo ziet NS International tijdens Oktoberfest een zeer sterkte stijging in de kaartverkoop van en naar München. „We zien dat de bestemming populair is, het valt ook echt op”, zegt een woordvoerster. Het is volgens haar „zeer aannemelijk” dat de populariteit te maken heeft met Oktoberfest.

Daarnaast zijn veel Nederlanders van plan naar Oktoberfest te gaan met een FlixBus. Een woordvoerder van de busvervoerder spreekt van een „significante” stijging in de ticketverkoop. Het gaat om duizend extra reizigers tussen Nederland en München, al kan Flixbus niet met zekerheid zeggen of zij allemaal naar het volksfeest gaan.

Oktoberfest-reispakket

„Vanaf Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam zijn 15 tot 17 procent meer passagiers dan in een normale periode”, laat de zegsman weten.

Bij Oktoberfest.nl kunnen feestgangers een compleet reispakket naar München boeken. Directeur John Zut meldt dat dit jaar tussen de duizend en tweeduizend mensen dat bij hem hebben gedaan. Hij is nog niet helemaal volgeboekt, maar hij verwacht wel dat dit gaat gebeuren. „De laatste weken zijn er altijd mensen die last minute bellen.”

🍻 Bierprijs tijdens het Oktoberfest Niet onbelangrijk om te weten: hoeveel leg je neer voor een biertje aldaar? Bezoekers betalen vanwege de inflatie gemiddeld 6 procent meer voor een biertje dan vorig jaar. Bier kost nu tussen de 12,60 en 14,90 euro per liter. Wel is er gratis water. In 2019 lag de literprijs van bier tussen 10,80 euro en 11,80 euro.

‘Vooral jongeren haken af’

Het aantal boekingen is volgens hem afgelopen jaren gelijk gebleven. Wel vragen mensen vaker een offerte aan. „Mensen besluiten soms in Nederland te blijven omdat accommodaties in München erg duur zijn”, aldus Zut. Vooral jongeren haken daarom af.

De organisatie van het Oktoberfest in München verwacht volgens het Duitse persbureau DPA dit jaar zeker zes miljoen bezoekers van over de hele wereld, vaak gekleed in lederhosen of dirndl. Dat zouden er meer zijn op de editie van vorig jaar, het eerste Oktoberfest sinds de coronapandemie. Dit jaar zijn zonnige herfstdagen voorspeld, terwijl vorig jaar het slechte weer voor minder bezoekers zorgde. Ook duurt het festival dit jaar twee dagen langer.

Kleine Oktoberfestjes

In Nederland zijn komende weken ook verschillende, kleinere Oktoberfesten. Zut ziet dat het feest in München de afgelopen tien jaar bekender is geworden in Nederland en dat meer mensen Oktoberfest daar willen vieren.

