Humberto Tan in nasleep Prinsjesdag in gesprek met Sigrid Kaag over armoede: ‘Zaadjes geplant’

In de nasleep van Prinsjesdag ging Humberto Tan gisteravond met demissionair minister van Financiën Sigrid Kaag in gesprek over hoe armoede in Nederland tegengegaan kan worden.

Ze ontmoeten elkaar eerst in Den Haag. Tan wil eens voelen hoe zwaar de koffer met daarin de Miljoenennota en de Rijksbegroting is.

Grote ambities

„Ik vind hem zwaar, maar ik zit niet in de sportschool”, aldus Kaag. Ook Tan vind hem „wel zwaar”. Balen ministers er trouwens van dat het ieder jaar uitlekt? „Weet je, het is niet fijn. Het hoort niet. En je hebt van die halve verhalen dan. Er lekt iets in de krant zonder het hele verhaal en de context”, stelt Kaag.

„Je hebt maar heel kort de tijd gehad eigenlijk. Twee jaar. Wat speelt nu een grote rol? Teleurstelling of het feit dat je de doelstellingen niet haalt zoals je ze voor ogen had?” „Teleurstelling is het niet”, legt Kaag uit. „Ik vind het wel echt jammer. Want we hebben hele grote ambities op klimaat, onderwijs, zorg en de rechtsstaat.”

‘Als er maar het goede gebeurt voor het land’

„Maar er zijn zaadjes geplant. Ik hoop, dat wie er ook volgt, ongeacht politieke kleur, dat ze ‘de tuin water zullen blijven geven’ en dat het gaat bloeien en groeien.” Dat hoeft niet met Kaag verbonden te zijn, of dit kabinet, legt ze uit. „Als er maar het goede gebeurt voor dit land.”

Dan raakt Humberto Tan afgeleid door de handtas van Kaag. „Hele inhoudelijke vragen, dit”, heeft de talkshowman door. „Daar staat ‘Beiroet’ op”, legt Kaag uit.

Sigrid Kaag bij Humberto

Terug in de studio van Humberto gaat het gesprek met Kaag verder, die als enige aan tafel zit. „Het ging veel over armoedebestrijding. Daar zijn mensen bezorgd over. Maar waarom is de begroting van 2 miljard op dit moment genoeg?”, vraagt Tan zich af.

De demissionair minister van Financiën: „We hebben afgesproken dat we een deuk willen aanbrengen op het aantal mensen in armoede. Idealiter wil je naar nul. Maar de realiteit is dat nergens die nul ooit gehaald zal worden, maar het moet veel beter in een rijk en welvarend land.”



Structurele maatregelen

„Een aantal maatregelen hebben we structureel omgezet, zoals het kindgebonden budget en de huurtoeslag. Dat telt echt op en dat blijft. Als totaal kun je stellen dat het de armoede niet dusdanig zal laten kelderen, maar het aantal kinderen in armoede wordt wel minder. Het vraagt een langetermijnaanpak.”

Is het dan geduld wat mensen moeten hebben? „Geduld vragen aan mensen in armoede is niet de boodschap die je wil uitdragen. Maar de bestrijding en aanpak vraagt veel. De minister voor armoede, Carola Schouten, is juist daarmee aan de slag gegaan.”

‘Het moet ergens van betaald worden’

„Al voor de oorlog in Oekraïne hebben we de grenzen van de begroting opgezocht, we waren ambitieus en zijn dat nog steeds, ook demissionair. Niet alles kan en het moet ergens van betaald worden”, stelt Kaag na een vraag van Humberto Tan over de stijgende benzineprijzen.

Er is best veel kritiek, stelt de gastheer. „De Raad van State zegt niet blij te zijn met hoe de schatkist wordt achtergelaten. Is dit hoe u ‘de tuin’ wilt achterlaten?” Kaag heeft het over een aantal „investeringen voor de lange termijn”, zoals het stikstofbeleid om de transitie van de landbouw mogelijk te maken, „en daar sta ik nog steeds achter”.

Volgende rol van Sigrid Kaag

Eerder in de uitzending was demissionair premier Mark Rutte te zien die zei dat „we in een traag land leven”. Kaag moet daarop lachen. „U herkent dat niet, dat u volgend jaar weer hier zit?”, vraagt Tan. „Nee. Ik zeg tegen iedereen dat ik er vanuit ga dat de formerende partijen na de verkiezingen een kabinet hebben gevormd in februari. Dat lijkt me heel gezond.”

Kaag zegt verder niet bezig te zijn met haar „volgende rol”. „Ik ga eerst dit netjes afronden en dan zie ik wat er op mijn pad komt. Ik sta daar heel ontspannen in. De reacties op het interview met Kaag zijn op sociale media wisselend. De een zegt „blij te zijn dat ze weggaat“, terwijl de ander er haar „ontspannen” bij vinden zitten.



