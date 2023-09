Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jesse Klaver bij Op1: ‘Hoef geen premier meer te worden’

GroenLinks en PvdA gaan als één blok de verkiezingen in. Jesse Klaver was lange tijd hét gezicht van GroenLinks, maar Frans Timmermans lijkt ‘de baas’ te worden van het nieuwe linkse blok. Bij Op1 vertelt Klaver dat hij het niet meer nodig vindt om premier te worden.

De verkiezingen komen steeds dichterbij en er is veel gaande in politiek Den Haag. Een aardverschuiving als het gaat om vertrekkende politici, andere politici die wel in de politiek blijven maar hun lijsttrekkerspositie opgeven én natuurlijk de ruzie binnen de Partij voor de Dieren. Hoe kijkt Klaver hier allemaal naar?

Jesse Klaver bij Op1: ‘Beste doen voor Nederland’

Omdat Klaver niet de leider van GL/PvdA is geworden, maakt hij waarschijnlijk binnenkort zijn laatste Politieke Beschouwingen mee, noemt Op1-presentator Tijs van den Brink. „Hoe is dat voor u?” De voormalig GL-leider steekt ‘m positief in: „Dat is heel mooi. Ja.” Van den Brink met licht ongeloof: „Ja? Er was een tijd dat u premier wilde worden…”

„Ja, zeker, dat klopt…”, begint Klaver, ietwat weifelend. „Dat zou enorm eervol zijn, als je dat zou zijn. Maar er is een tijd aangebroken om ook te zien dat je moet doen wat het beste is voor Nederland en niet wat het beste is voor jezelf, of wat je zelf het leukste zou vinden.” Klaver noemt dat er vandaag een debat op de planning staat met maar liefst 21 partijen. Hij is dan ook van mening dat Nederland niet per se beter wordt van zoveel partijen.

Van den Brink onderbreekt hem: „Die fusie, daar hebben we het nou al vaak over gehad. Maar u heeft ook gezegd ‘ik had het best graag willen doen’. Was het moeilijk om een stap terug te doen?” Klaver reageert daar enigszins instemmend op. „Het was niet makkelijk, maar het was zeker ook niet moeilijk. Ik geloof in deze samenwerking en ik geloof dat het bij de politiek niet gaat om het eigenbelang van partijen of politici, maar dat het gaat om wat je voor Nederland kunt betekenen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

.@Jesseklaver vertelt bij #Op1 dat hij geen premier van Nederland meer hoeft te worden. “Er is een tijd aangebroken om te doen wat het beste is voor Nederland.” #Op1 #EO pic.twitter.com/kNi0nDk0lR — Op1 (@op1npo) September 19, 2023

Verhoging van minimumloon

Eén van de dingen die Klaver met de combinatie GL/PvdA wil bereiken, is het verhogen van het minimumloon. Samen met Mirjam Bikker, Kamerlid voor de ChristenUnie, vertelt hij dat het minimumloon zeker richting de 14 euro per uur zou moeten. Nu geldt dat iemand van 21 jaar of ouder bij een 40-urige werkweek 11,51 verdient. Een flinke stijging dus, en de uitkeringen moeten in dat geval meestijgen. Toch is die 14 euro volgens Klaver nog niet genoeg. „We moeten echt zorgen dat de basis omhoog gaat, nog veel verder dan wij nu voorstellen.”

Onlangs bleek dat ruim de helft van de Nederlanders zich zorgen maakt over hun vaste lasten. Toch staat niet iedereen te springen over een verhoging van het minimumloon. Bijvoorbeeld MKB’ers, die huiverig naar zo’n stijging kijken. Ondernemer Daan Broekman is ook aanwezig bij Op1 en zegt dat 14 euro minimumloon het einde van het MKB zou betekenen.

„We komen al van best wel ver, sinds zeven jaar geleden is het minimum brutoloon al met 37 procent verhoogd. 14 euro is niet te doen, dat is het einde van het MKB”, zegt hij. Klaver is het daar echter niet mee eens, wel is hij het ermee eens dat het belastingstelsel niet zo lekker in elkaar zit. Zo noemt hij het „belachelijk hoe hoog de marginale druk is”. Toch haalt de ondernemer hem niet van zijn plan af, in Klavers ogen blijft de stijging naar 14 euro per uur „goed vinden passen bij waar we nu zitten”. Pas als er grotere stappen gezet worden, is het nodig om te kijken naar het stelsel als geheel.

Je kunt Op1 hier terugkijken.

Reacties