Henny Huisman hoorde van verslaggever dat hij overgrootvader zou worden

Henny Huisman hoorde van verslaggevers van Shownieuws dat hij overgrootvader werd. Dat vertellen zijn kleindochter Emma en haar vriend Maurits in een video die zij vandaag online hebben geplaatst.

„Ik zat naast hem in de auto toen Shownieuws belde”, vertelt Maurits Hazeleger in het filmpje met de titel ‘Showtime’. „Ze hadden meerdere tips binnengekregen dat hij overgrootvader zou worden. Ik schrok me kapot.” Maurits en Emma hadden zelf al een heel plan de campagne opgesteld om het nieuws in verschillende fasen aan familieleden te vertellen. De zwangerschap was namelijk niet gepland. Maar daar kwam het uiteindelijk niet van. Overigens was overgrootvader Henny Huisman wel heel erg blij met het nieuws, zo vertellen de kersverse ouders van zijn achterkleinzoon Michael in de video.

Beelden van de bevalling

In de video op YouTube vertellen de ouders van 19 (Emma) en 22 (Maurits) jaar oud over het hele traject naar de bevalling toe. Ook worden er in het filmpje daadwerkelijk beelden van de bevalling getoond. Ook Henny Huisman zelf figureert in de compilatie.

De jonge ouders willen naar eigen zeggen vertellen over de tienerzwangerschap om „met een eerlijk en echt verhaal” tegengas te bieden aan de negatieve reacties die zij hebben gekregen. Dat gebeurde nadat zij het nieuws naar buiten brachten. „Het was niet gepland, maar je bent echt wel het allerbeste dat ons is overkomen”, zegt moeder Emma in het filmpje tegen haar nu twee maanden oude zoon Michael.

Henny Huisman: overgrootvader worden is godsgeschenk

Henny Huisman maakte de geboorte van zijn achterkleinzoon begin mei zelf wereldkundig op Twitter. Aan Shownieuws vertelde de 71-jarige televisiecoryfee eerder hoe bijzonder het is om overgrootvader te worden: „Je hebt een kind en die heeft een kind en daar zit dan ook weer een kind in. Het is heel bijzonder, een godsgeschenk.”