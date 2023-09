Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Moet je vaak plassen? Dat kan hierdoor komen

Er zijn weinig alledaagse dingen vervelender dan vaak moeten plassen. Ieder halfuur naar het kleinste kamertje ‘moeten’ om vervolgens maar een heel klein beetje te hoeven plassen, bijvoorbeeld. Maar waar komt vaak moeten plassen nou door?

We zetten een aantal oorzaken voor je op een rij. Wist je trouwens dat het niet goed is om voor de zekerheid te plassen, zonder dat je eigenlijk echte aandrang voelt?

Mogelijke oorzaken vaak plassen

Een mens plast normaliter zes of zeven keer per 24 uur, soms is één keer daarvan ‘s nachts. Op Thuisarts.nl, een initiatief van de Nederlands Huisartsen Genootschap, staat dat je al een overactieve blaas hebt als je negen keer per dag of vaker moet plassen.

Een overactieve blaas is een overkoepelende term, en ontstaat door verschillende oorzaken. Denk bijvoorbeeld aan medicijngebruik, bekkenbodemproblemen, bestraling of beschadiging aan de zenuwen. Maar er zijn meer oorzaken van vaak plassen. Ook op Gezondheidsnet vinden we informatie over vaak moeten plassen. Hieronder noemen we een paar:

Blaasontsteking

Bij een blaasontsteking komt het regelmatig voor dat je vaak de aandrang voelt om te plassen, maar wanneer je dan zit, het maar om heel weinig urine gaat. Ook kan het zijn dat plassen pijn doet of dat er zelfs bloed in de urine zit. Bij de huisarts kun je hier onderzoek naar laten doen, die schrijft dan antibiotica voor.

Zwangerschap

Als je zwanger bent, drukt de baby op de blaas, waardoor je vaker het gevoel hebt te moeten plassen. Ook zorgt het hormoon humaan choriongonadotrofine (hCG) voor meer aandrang.

Ouderdom

Wanneer je ouder wordt, neemt de capaciteit van je blaas af. Bij mannen is het nog eens zo dat de prostaat soms voor irritatie kan zorgen, waardoor de behoefte om te plassen groter wordt. Daarnaast zijn de bekkenbodemspieren bij ouderen minder strak, dat maakt het lastiger plas op te houden.

Vaak plassen komt mogelijk hierdoor

Je drinkt te veel alcohol of koffie

Sowieso te veel drinken, ook water, is een oorzaak van vaak plassen. Hier vertellen we je hoeveel water je doorgaans binnen moet krijgen. Maar te veel alcohol en koffie zorgen ook voor vaker moeten urineren. Dat komt omdat er dan meer afvalstoffen in de blaas zitten, die eruit moeten. Dit effect is wel stukken sterker bij alcohol dan bij koffie.

Overgang

Het lichaam van vrouwen in de overgang maakt minder oestrogeen aan, dat tot gevolg heeft dat je vaker moet plassen. Een terugkerende blaasontsteking kan ook een gevolg zijn van de dalende hoeveelheid oestrogeen in je lichaam.

Obstipatie

Wanneer het één niet goed doorloopt, gaat het ander juist als een malle, denk je misschien. Dat klopt ergens ook, want als je al een tijdje niet hebt kunnen poepen, is de darm groter en drukt die tegen de blaas. Die heeft dan minder ruimte, waardoor jij alsnog vaker op de wc zit.

Andere oorzaken vaak moeten plassen

Dit zijn natuurlijk niet álle oorzaken die er zijn wanneer je vaak moet plassen. Zo kunnen er ernstigere dingen aan de hand zijn, die je het beste bespreekt met een arts.

Let op: dit is geen medisch advies, Metro is dan ook geen medische instelling. Moet je vaak plassen en heb je er last van, raadpleeg dan altijd een arts, bijvoorbeeld je eigen huisarts, voor passend medisch advies.

