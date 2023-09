Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Ik wil niet dat de nieuwe vriendin van mijn ex m’n zoon ziet, kan ik dat eisen?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Nikki (29), die niet wil dat de nieuwe vriendin van haar ex-partner hun kind ziet.

„De relatie tussen die van mij en mijn ex is niet de meest romantische aller tijden geweest. We waren jong en naïef toen we elkaar leerden kennen en we zagen elkaar nu niet bepaald als relatiemateriaal. Ondanks dat konden we met elkaar lachen en er was genoeg seksuele aantrekkingskracht, waardoor we regelmatig bij elkaar in bed belandden. Maar we hadden allebei nooit gedacht dat er uit die scharrelfase een kindje geboren zou worden. Ik bleek namelijk, na een dronken nacht, zwanger te zijn geraakt. En mijn ex en ik besloten, ondanks de onzekere situatie, ons kind samen op te voeden.

Ouders van een zoon

Onze zoon bleek uiteindelijk de mooiste ‘verrassing’ die we ons ooit hadden kunnen wensen. Hoewel we beiden twijfelden, was de liefde voor ons kind groot en waren we vastbesloten om goede ouders te worden.

Uiteindelijk hebben we het toch een hele tijd samen gerooid. We bleken een team te zijn als het over onze zoon ging, konden goed met elkaar samenleven en hadden ook veel lol. Maar echte romantiek of passie ontbrak. Het voelde meer als een hechte vriendschap.

Ex krijgt nieuwe vriendin

Onze relatie hield dan ook geen stand en we besloten uiteindelijk toch uit elkaar te gaan. Als goede vrienden weliswaar en we wilden nog steeds betrokken en liefdevolle (co-)ouders zijn voor onze zoon. Dat ging een tijdje goed. Totdat er een nieuwe vrouw opdook in het leven van mijn ex.

Mijn ex heeft een nieuwe vriendin. Ze is sinds een half jaar in beeld, maar het gaat allemaal vrij snel. En hoewel ik mijn ex niet terug wil, heb ik meer last van de nieuwe situatie dan ik had verwacht. Zij komt natuurlijk regelmatig bij hem thuis en ze spenderen veel tijd samen. Maar toch voel ik veel weerstand als het over ons kind gaat. Ik wil namelijk helemaal niet dat mijn zoon met de nieuwe vriendin van mijn ex te maken krijgt.

Dilemma: mijn kind zien?

Volgens mijn ex moeten zijn nieuwe vriendin en onze zoon elkaar gewoon kunnen zien en soms ook leuke dingen kunnen doen. Maar iets in mij schreeuwt keihard: ‘Nee!’ Ik wil niet dat mijn zoon ineens tijd met een andere vrouw doorbrengt. Maar kan ik eisen dat zij mijn zoon niet mag zien? Of is dat een egoïstische gedachte? Ik loop al een tijdje met dit dilemma en kan best wat advies gebruiken.”

Wat vind jij dat Nikkie moet doen? Reageer op onze Facebook-pagina! De reacties worden dan volgende week gepubliceerd.

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies aan Saske (33), die twijfelde of ze op wintersport moet gaan met een 5 weken oude baby.

Evelien adviseerde: „Lekker thuisblijven! En jouw vriend gaat dus ook niet. Het kind is van jullie beiden, dus kan hij ook thuisblijven om samen de zorg voor het pasgeboren kindje te delen. En als ze dat niet begrijpen, dan nooit meer meegaan! En als jouw partner toch per se mee moet, kan hij lekker bij die vrienden gaan wonen. Maar dat is mijn ongezouten mening!”

En volgens Sylvia geven dat soort tripjes een hoop stress. „Wij gingen enkel op familieweekend, op 1,5 uurtje rijden. Wat een gedoe! Ik moest 26 jaar geleden ook zo nodig overal aan mee blijven doen en heb er nog steeds spijt van. Wat een onnodige onrust!”

„Je vriend met het oudste kindje lekker skiën. Mama met de baby lekker thuis”, schreef Lucinda.

En Aimee zit in hetzelfde schuitje. „Hier slaan wij de wintersport ook over. Eind december uitgerekend en 20 januari start de wintersport. Doet een beetje pijn in ons hart (bij m’n vriend meer dan een beetje). Maar naar Oostenrijk rijden met een kleintje van max 4 weken is mij iets te veel van goede. En daar waren we het toch al vrij snel over eens… In 2025 zijn we er met z’n drietjes weer bij!”

