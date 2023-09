Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

DNA Onbekend: Eliana krijgt tijdens DNA-onderzoek te horen dat haar biologische vader vlak van tevoren is overleden

In de aflevering van DNA Onbekend van gisteravond krijgt de 36-jarige Eliana eindelijk duidelijkheid. Ondanks de tragische afloop is Eliana blij dat ze nu weet wie haar vader is. Benieuwd hoe het nu met ze gaat na de uitslag?

De 36-jarige Eliana werd geboren in Colombia en is geadopteerd door Nederlandse ouders. Als puber ging ze zo’n twintig jaar geleden op zoektocht naar haar biologische ouders. Haar biologische vader Luis bleek helaas al overleden, maar nu gaan er geruchten dat deze man helemaal niet haar biologische vader was.

Gecompliceerd familieverhaal

Haar tante vertelt namelijk dat niet Luis, maar Manuel mogelijk haar biologische vader is. „Mijn tante kreeg het vermoeden dat haar vader ook mijn vader is.” Het gecompliceerde verhaal begint als haar opa overlijdt en haar oma een nieuwe relatie krijgt met Manuel. Waarschijnlijk is haar moeder met de nieuwe man van Elianas oma naar bed geweest. „Ze woonden allemaal gezamenlijk in een huis.”

Presentatrice Marlijn Weerdenburg vraagt zich af waar Eliana op hoopt. „Nou, dat is heel dubbel. Kijk, ik ben al 20 jaar in de familie van Luis en zij zien mij als familie, maar ik zou het aan de ene kant ook heel mooi vinden als Manuel mijn vader is, want dan heb ik een vader die ik in ieder geval nog kan ontmoeten.” Eliane heeft Manuel al gesproken en hij sluit het niet uit dat hij inderdaad haar vader is en het team in DNA Onbekend gaat op zoek.

Twee dagen voor de DNA-uitslag komt het verdrietige nieuws dat Manuel plotseling is overleden. Eliana zit samen met haar adoptiemoeder klaar om de uitslag van de DNA-test te ontvangen. „Lieve Eliana, we beginnen met de laatste optie, Manuel. We hebben jullie DNA vergeleken. Hieruit blijkt dat Manuel inderdaad je biologische vader is. We zijn net te laat”, zegt Weerdenburg met tranen in haar ogen. „Dit is wel ontzettend zuur”, reageert de adoptiemoeder van Eliana.

Schrale troost

„Ik heb nog wel iets, een schrale troost, maar het is in ieder geval iets voor je”, zegt Weerdenburg als ze een videoboodschap van haar biologische vader aan Eliane overhandigt.

Ondanks de tragische afloop, is Eliana erg blij dat ze nu zeker weet wie haar biologische vader was. Ze is in april samen met haar vriend en dochtertje afgereisd naar Colombia. Het was een bijzondere reis en ze vond het geweldig om haar biologische familie aan hen voor te stellen.

Ondanks dat Luis niet haar biologische vader bleek, werd ze alsnog hartelijk ontvangen door zijn broers en zussen. Voor Eliana is het nog steeds moeilijk dat ze haar biologische vader nooit meer zal ontmoeten. Toch is ze dankbaar dat ze nu de antwoorden heeft. „Maar ik had hem graag een keer willen ontmoeten.”

