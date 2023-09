Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Broeders van Rossem beginnen nieuw seizoen grappend over overleden ‘Sis’

Het nieuwe seizoen van De Broeders van Rossem begint anders dan anders. Waar in eerdere seizoenen van voorganger Hier zijn de Van Rossems zus Mary (Sis) er nog bij was, kwam zij vorig jaar te overlijden. En daar werd, zoals het de Van Rossems betaamt, met humor bij stilgestaan.

Het valt de kijker gelijk op. Als Maarten en Vincent van Rossem op pad gaan, mist er iets. Zus Mary, die de veelgebruikte bijnaam Sis droeg, is er niet bij. Zij overleed vorig jaar mei op 77-jarige leeftijd, enkele dagen nadat ze in haar woning ten val was gekomen.

Hier zijn de Van Rossems was acht seizoenen op televisie, maar met het overlijden van Sis kwam daar abrupt een eind aan. In de eindejaarsuitzending van De Slimste Mens in 2022, stond Maarten stil bij dat verlies. „Ik denk vaak aan haar”, zei hij destijds.

Reacties op Broeders van Rossem

Anderhalf jaar na haar dood zijn de broers terug met een vergelijkbaar programma: Broeders van Rossem en staan ze met humor en zelfspot stil bij Sis en hun ouderdom. „Toen Sis overleden was en de vraag was of wij door zouden gaan, stond er een leuk stukje in de Mediacourant”, zegt Maarten van Rossem. „’Dat moeten ze niet doen’, stond er. ‘Volgend jaar gaat de volgende dood’.” Een grap die Maarten en Vincent kunnen waarderen.

Ook Twitter-reacties worden erbij gehaald. „Ik las ook nog op Twitter: ‘Dit was de eerste, nu die andere twee nog’.” Vincent van Rossem schiet weer in de lach. „Zo geestig zijn die mensen, hè.”

Wandeltempo ligt hoger

De wandelingen gaan ook anders, nu Sis er niet meer is, constateren ze. „Het is wel te merken dat Sis er niet meer bij is. Die looppas is toegenomen”, merkt Vincent. „Er wordt eigenlijk misbruik gemaakt van dat wij eigenlijk nog min of meer normaal ter been zijn”, reageert Maarten.

Reacties