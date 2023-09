Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Frans Timmermans in Op1 over zijn ambitie de komende verkiezingen: ‘Er zit zoveel energie in mensen’

Frans Timmermans verliet zijn carrière in Brussel met de ambitie om premier te worden namens GroenLinks-PvdA. Gaat het hem lukken? Dat wordt besproken in Op1.

Timmermans is aangeschoven bij Op1 om zijn ambities richting de verkiezingen uiteen te zetten: „Ik ben een slechte verliezer.”

Frans Timmermans in Op1

„Waar het land aan toe is”, begint Timmermans, „is dat we de koers verleggen naar meer solidariteit. Dit is een land waar mensen leven die het ongelofelijk goed hebben, en die bijna niet meer zien dat er ook veel mensen zijn die het helemaal niet goed hebben.” Timmermans wil „die verbinding” tot stand brengen.

Hij wil „het land in trekken”. „Mijn brein werkt zo dat ik de verhalen van mensen nodig heb om mijn eigen verhaal vorm te geven. Daarom ben ik nu overal in het land. Er zit onvoorstelbaar veel veerkracht in dit land, maar de veer is wel heel erg uitgerekt.”

‘Zit nog zoveel energie in mensen’

Waar is het misgegaan? „Op het moment dat we dachten dat we het allemaal zelf zouden redden. Zonder overheid. ‘De markt kan het redden’, en daardoor is de overheid steeds verder weg geduwd.” Maar, zegt Op1-presentator Sven Kockelmann, dat is wel allemaal gebeurd „in het kabinet waar u in zat”.

Al die partijen hebben een deel van de verantwoordelijkheid, verklaart Timmermans. „Dus ook de PvdA. Het is nu nodig om het goed op de rails te zetten. Er zit nog zoveel energie in mensen om het op te lossen, alleen hebben ze het gevoel dat politiek Den Haag niet aan hun kant staat.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

GroenLinks-Pvda-lijsttrekker @F__Timmermans verliet Brussel met de ambitie premier te worden. “Waar het land aan toe is, is denk ik dat we de koers verleggen naar meer solidariteit. (..) Er zit in dit land veel veerkracht, maar de veer is ver uitgerekt.” #Op1 #WNL #EO pic.twitter.com/YqCHpGMidU — Op1 (@op1npo) September 29, 2023

Timmermans over bestaanszekerheid

In het verkiezingsprogramma heeft de combi-partij het over een basisbaan voor iedereen, om „bestaanszekerheid te bieden”. Dat is nogal wat, vindt Tijs van den Brink van Op1. „Met onze demografische en economische ontwikkelingen is er geen enkele reden waarom iemand werkloos zou moeten zijn. Tenzij iemands kwalificaties niet aansluiten op de arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven moet aangespoord worden om zich te binden met mensen. Stop met nulurencontracten en geef mensen zekerheid voor de lange termijn.”

In Op1 zijn ze niet helemaal zeker van het plan rond een basisbaan. Timmermans weet echter wel zeker dat het kan. „Er is een tekort op de arbeidsmarkt. We moeten mensen leiden naar die banen. Er zijn knelpunten, maar het kan.”

‘Onderschat hen niet’

Ook heeft de partij plannen om, mocht iemand zijn baan verliezen, met hetzelfde inkomen een tussenperiode in te gaan. „Er zijn Scandinavische landen die dit doen”, verklaart Timmermans. „Men verandert daar veel makkelijker van baan omdat ze weten dat ze in de tussentijd geen enorme val aan inkomen maken. Dan is de stap naar een nieuwe baan of sector veel makkelijker en zekerder. De overheid kan een deel hiervan voor haar rekening nemen.”

Later hebben ze het over het klimaat. Timmermans merkt dat vooral jonge mensen en ondernemers daar mee bezig zijn. „Onderschat ondernemers niet. Zij denken al aan hun verdienmodel voor over 20, 30 jaar.” Ook is het zaak om er niet lang mee te wachten. „Dan worden dingen zo duur en ingewikkeld, dat je ze bijna niet meer kunt oplossen. En hoe minder kans ook voor het bedrijfsleven. Ondernemers hebben dat dondersgoed door.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Premier worden

Wat als het Timmermans niet lukt om premier te worden? „Dan word ik fractievoorzitter”, zegt hij gelijk. „Ik kan slecht tegen mijn verlies”, zegt hij er wel bij. „Ik ben een sportman, dan heb je dat. Daarom wil ik graag winnen, maar ik heb ook wel eens verloren.”

Timmermans heeft maar één ding voor ogen: de verkiezingen. „Daar wil ik proberen om GroenLinks-PvdA tot de grootste te maken. Als dat lukt, hebben we een uitgangspositie om met de andere partijen te praten. Als het niet lukt, wordt een coalitie moeilijker.” Timmermans merkt „aan alle kanten” dat er een „conservatie impuls” is.

Maar, op alle onderwerpen zijn er „haalbare compromissen” te maken, zegt Timmermans. „Anders zou ik hier niet zitten.”

Op1 terugkijken kan via NPO Start.

Vorige Volgende

Reacties