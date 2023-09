Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verkiezingspeiling laat bij Khalid & Sophie trends zien: ‘Maar er kan nog veel veranderen’

Bij Khalid & Sophie zijn de meest recente peilingen voor de Tweede Kamerverkiezingen bekend gemaakt. Peter Kanne van onderzoeksbureau I&O Research licht de nieuwste resultaten toe.

Jarenlang maakt hij dé peilingen, „waar heel politiek Den Haag naar uitkijkt”, Peter Kanne van I&O Research. Bij Khalid & Sophie licht hij de peiling toe en er kan nog een hoop veranderen.

Tweede Kamerverkiezingen

Kanne valt onmiddellijk met de deur in huis. „PvdA/GroenLinks, VVD en Nieuw Sociaal Contract gaan ongeveer gelijk aan kop. De verschillen met de vorige peiling zijn heel klein. Net als toen kunnen we zeggen dat die drie op kop staan.”

Daarnaast kent de PVV een stijging in de peiling van I&O Research, en de BBB blijft „een beetje dalen”.

Maar hoe verhouden alle verschillende peilingen zich tegenover elkaar, nu dat de peilingen om onze oren vliegen? Kanne vertelt dat dat moeilijk te verklaren is. „Je moet kijken naar de grote lijnen, de trends. Die zijn hetzelfde. De grootste partijen zijn het hetzelfde.”

Nieuwste peiling

Hij adviseert om niet met een vergrootglas naar de peilingen te kijken. „Je kunt beter door je oogharen kijken. Dan heb je er wat aan. Als je heel erg precies gaat kijken naar de kleine verschillen, dan kom je er niet uit.”

Een aantal partijen, zoals ChristenUnie en D66, staan laag in de peiling van I&O Research. „Die doen eigenlijk al niet mee”, aldus presentator Khalid Kasem. „Als je door je oogharen kijkt: zullen zij dan geen rol van betekenis spelen?” Het antwoord van Kanne is duidelijk: „Dat wordt heel moeilijk, denk ik.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het binnenhof staat in de steigers, en we zijn maar al te benieuwd hoe het eruit komt te zien. Hier dé peilingen waar heel Politiek Den Haag naar uitkijkt, door Peter Kanne (@PeterKanne1) van I&O Research #KhalidEnSophie pic.twitter.com/1So10U6Lrl — Khalid & Sophie (@khalidensophie) September 27, 2023

Achterstand

De achterstand van partijen als D66 en CDA zijn in deze peiling „wel gigantisch”. Dat maakt een uitzondering heel moeilijk, aldus Kanne. „De debatten die straks komen worden mede bepaald op basis van de peilingen. Mogen Henri Bontenbal en Rob Jetten dan wel aanschuiven?”

Het is in ieder geval oppassen om in dit stadium te zeggen wat het gaat worden. „Het is nog vroeg. We hebben nog acht weken te gaan.” Volgens Kanne zou de PVV nog kunnen stijgen in de peiling.

Khalid & Sophie

‘Waarom is dat?’ Klinkt gelijk aan tafel bij Khalid & Sophie. „Een paar dingen zijn interessant”, aldus Kanne. „Geert Wilders is heel stabiel. Zijn ‘gematigde imago’ wordt gewaardeerd.” Maar er is ook iets anders aan de hand.

„Dilan Yeşilgöz heeft gezegd dat de VVD openstaat voor een samenwerking met de PVV. Veel kiezers op rechts denken dat ze dan misschien weer in de regering komen. Voor bijvoorbeeld een strenger asielbeleid kunnen ze in dat geval ook bij de PVV zijn.”

‘Dat gaat zeker wat doen’

Hoe wordt er eigenlijk gekeken naar het kiesgedrag binnen zo’n peiling? „We vragen mensen naar inhoudelijke keuzes. Veelal speelt de lijsttrekker een rol, dat is bij ongeveer een derde het geval. Maar het gaat over het algemeen veel over de standpunten en de inhoud”, verklaart Kanne.

Als het gaat om Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt, kan er nog veel veranderen in de peiling. „Dat kom door de recent bekendgemaakte kandidatenlijst”, aldus Kanne. „En het verkiezingsprogramma moet nog komen. Maar Omtzigt krijgt goede reacties op de lijst en het zijn goede, serieuze mensen. Dat gaat zeker wat doen”, is de voorspelling van Kanne.

Khalid & Sophie terugkijken kan via NPO Start.

Reacties