Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nog meer nazomer of is de herfst in aantocht? Oktober heeft wisselvalligheid in het verschiet

Wanneer wordt het fris en barst het herfstachtige weer los? Nou, de herfst zoals we ‘m kennen zal nog even op zich laten wachten volgens de weersvoorspelling van Weeronline.

In de eerste helft van oktober ligt de temperatuur namelijk vaak nog rond 20 graden. Het lijkt vooral tijdens de herfstvakanties herfstachtig te worden, meldt Weeronline.

Herfst in aantocht

In de eerste helft van de maand wordt het wel al wisselvalliger. Af en toe passeert een regenzone of trekken een aantal buien over het land. De natte en windvrije momenten duren nog vrij kort en er is geregeld zon.

Wel schommelt de temperatuur flink. In de eerste dagen is het nog warm met temperaturen van 20 graden op de Wadden tot 26 graden in Limburg, maar daarna daalt de temperatuur. Ook de nachten zijn nog zacht met temperaturen tussen 10 en 15 graden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat kunnen we komende maand verwachten?https://t.co/bHDQNXed8o — Weeronline (@weeronline) September 30, 2023

Weersverwachting oktober

In de tweede helft van de maand lijkt het volgens Weeronline herfstachtiger te worden. De kans op neerslag stijgt en de temperatuur daalt naar meer normale waarden. Eind oktober is het normaal overdag 13 à 14 graden en ‘s nachts een graad of 6.

Het kan tijdens heldere en windstille nachten vriezen en ook de kans op mist neemt toe. Het weerbureau benadrukt wel dat de verwachtingen nog erg onzeker zijn. De kans op wisselvallig herfstweer is het grootst, maar het kan ook droger uitpakken.

Vorige Volgende

Reacties