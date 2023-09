Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilan Yeşilgöz blundert in College Tour met antwoord op vraag over hoe hoog bijstand is

De kersverse VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz schoof gisteravond aan in College Tour. Daar ging ze onder meer dieper in op de relatie met haar geboorteland Turkije en sloeg ze de plank mis over het bedrag dat mensen in de bijstand ontvangen.

Het programma College Tour met presentator Twan Huys geeft studenten de kans om vragen te stellen aan de gasten. Eerder waren Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) en Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) te gast.

Dilan Yeşilgöz over bijstand

„Iedereen heeft het over bestaanszekerheid. Weet u hoe hoog een bijstandsuitkering ongeveer is voor een alleenstaande in Nederland?”, vraagt Huys in de uitzending aan Yeşilgöz. „Volgens mij is het 1800 euro als het om alleenstaanden gaat. Wacht, ik haal het door elkaar.” Huys: „Daar zouden ze blij mee zijn. Het is 1216 euro.”

Op X maakt het antwoord van de politica veel los. Velen spreken er schande van, terwijl anderen het weer voor haar opnemen.



Minister Dilan Yeşilgöz denkt dat de bijstand 1.800 euro is, maar voor een alleenstaande is het 1216,62 euro p/m incl. vakantiegeld. Was het maar 1.800 euro p/m dan zaten niet zoveel mensen letterlijk in de kou. Al deed ze wel of ze het door elkaar haalde.😬 #CollegeTour 1/2 pic.twitter.com/g4DXK6sW3G — Noortje van Lith (@LithNoortje) September 24, 2023



De leider van de VVD denkt dat de bijstand op 1800 euro ligt. Terwijl het 600 euro minder is. Ik weet werkelijk niet wat te zeggen. Armoede is geen natuurschijnsel. Het wordt veroorzaakt door beleidskeuzes van gepriviligeerde beleidmakers, losgezongen van de harde realiteit. #NVB pic.twitter.com/qkZj3osy9E — Kitty Jong (@KittyJong1) September 24, 2023



#collegetour Het stukje over de bijstandsuitkering voor de zekerheid teruggekeken. Dilan Yesilgoz haalde per abuis het minimumloon en de bijstand door elkaar. En de studiegelden had ze wel goed (hoor je de bashers niet over) Yesilgōz — Petra van Dam (@PetravanDam3) September 24, 2023



Bijstand 1300, zorgtoeslag 120, huurtoeslag 300, Dilan heeft gelijk. https://t.co/XynTKJU58q — TheBosniakLad 🇧🇦 (@ThisBosniakLad) September 24, 2023

Yeşilgöz: ‘Heb weinig met geboorteland’

Yeşilgöz is geboren in Turkije. Samen met haar moeder en zusje vluchtte ze als kind naar Nederland. Ze noemt zichzelf vaak ontheemd en Huys vraagt wat ze hier precies mee bedoelt. „Het is iets heel geks. Ik heb relatief weinig met het land waar ik geboren ben. Het is wel onderdeel van mij, dat is natuurlijk logisch. Ik heb daar familie wonen, maar het is ook het land waar we uit moesten vluchten, waar we dus niet welkom waren. Nederland is heel snel mijn thuis geworden, dit is waar ik thuishoor.”

Even later corrigeert Yeşilgöz Huys als hij Turkije ‘haar land’ noemt. „Uhm, mijn land? Opnieuw.” Huys: „Oh, sorry. Dat mag ik niet zeggen?” Yesilgoz maant hem weer om het opnieuw te zeggen. „We gaan naar uw geboorteland. Is dat beter?” Dat bevestigt de VVD-politica. „Waarom wilt u dat zo duidelijk markeren?”, vraagt de presentator. „Omdat ik Nederlander ben, daar is geen enkele nuance in mogelijk”, antwoordt ze. „U beschouwt het ook niet meer als uw land?” „Nee, natuurlijk niet.”

Afstand van Turks paspoort

Huys is benieuwd of ze nog steeds twee paspoorten heeft. Volgens Yeşilgöz heeft ze dat nooit gehad. „Ik heb nooit een Turks paspoort gehad, ook niet toen ik daar was. Ik ben daar wel geboren, ik heb twee nationaliteiten. En toen wij uit Turkije vluchtten, konden we de eerste negen of tien jaar ook niet terug. Vorig jaar heb ik uiteindelijk kunnen laten ophalen in de systemen dat ik het wel had. En het sofinummer, die had ik ook nooit. Toen zei ik: ‘Nou, bedankt, ik wil er vanaf.’”

Dat bleek niet zomaar te gaan. Yeşilgöz moet eerst alle papieren en een identiteitskaart aanvragen. „Toen ben ik het hele proces gestart van het loslaten, van er afstand van doen. Inmiddels heb ik mijn bevestiging dat ik er afstand van wil doen. Dat ligt nu bij de Turkse overheid om dat wel of niet toe te kennen.”

Je kunt College Tour terugkijken via NPO Start.

