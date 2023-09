Heb jij hulp nodig bij een juridisch conflict?

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ondanks dat niemand ernaar streeft, kan het zomaar gebeuren dat je in een juridisch conflict verzeild raakt. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat je een aanrijding veroorzaakt hebt waar een langslepend juridisch probleem uit voortkomt, dat je online een grote aankoop gedaan hebt die helemaal niet was wat het eerst leek, of dat je het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging.

In al deze gevallen is het aan te raden om een jurist in de arm te nemen die met je mee kan kijken naar een passende oplossing. Echter, de kosten van deze dienstverlening kunnen snel oplopen. Meer dan genoeg reden dus om te zorgen dat je een goede rechtsbijstandsverzekering afsluit. Wij laten je zien wat de voordelen van deze verzekering zijn.

Altijd professionele hulp achter de hand

Als je jezelf wilt verzekeren van goede rechtsbijstand, dan kun je daar een doorlopende verzekering voor afsluiten. Sluit jij bijvoorbeeld regelmatig overeenkomsten af, dan is deze verzekering heel handig. Je kunt dan namelijk altijd contact opnemen met een jurist om het contract te laten controleren. Staan er dingen in het contract die jij niet kunt nakomen? Zitten er nog ergens addertjes onder het gras? De jurist zal deze zeker vinden en jou erop wijzen.

Dat kan heel veel problemen voorkomen en bovendien laat je ook zien aan de tegenpartij dat jij de overeenkomst serieus neemt. Een rechtsbijstandsverzekering kun je eenvoudig online afsluiten. Je kunt kiezen binnen welk gebied je bijstand wilt ontvangen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘consument, koop en wonen’, ‘verkeer en voertuigen’ of neem een combi van beide pakketten.

Hulp wanneer jij het nodig hebt

Lang niet iedereen heeft het hele jaar een jurist nodig. Veel mensen hebben maar heel sporadisch behoefte aan juridisch advies van een specialist. Betekent dit dat er voor hen geen interessante verzekering is? Nee, je kunt namelijk ook gebruikmaken van rechtshulp on demand. Met deze rechtshulp kun je een jurist inschakelen op het moment dat jij deze nodig hebt. Je beantwoordt een aantal vragen, op basis waarvan wordt gekeken naar welk soort jurist jij precies nodig hebt.

Vervolgens krijg je een prijsopgave te zien en ga je akkoord met dit bedrag, dan kun je gelijk in contact treden met je jurist. Deze zal naar jouw situatie kijken en je adviseren over wat jij het beste kunt doen. Zo kun je zonder doorlopende verzekering toch goede rechtshulp ontvangen. Dit zorgt ervoor dat jij je problemen snel kunt afhandelen zonder dat je met hoge kosten wordt geconfronteerd.

Ook voor ondernemers

Wist je dat je bij sommige verzekeraars ook terechtkunt wanneer je als ondernemer juridische ondersteuning nodig hebt? Ook voor hen is er een goede, doorlopende rechtsbijstandsverzekering. Heb jij slechts incidenteel juridisch advies nodig? Dan kun je ook gebruikmaken van de rechtshulp on demand als je bijvoorbeeld een nieuw contract wilt laten controleren of andere overeenkomsten wilt laten checken. Met rechtshulp on demand kom je snel met een specialist in contact. Hoe handig is dat?

