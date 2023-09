Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

300 burgers en tassen vol friet: stel serveert McDonald’s op bruiloft

Geen gedekte tafel, naamkaartjes of chique driegangenmenu. De onlangs getrouwde Thomas en Ophélie Billaudeau uit Frankrijk gooiden het over een heel andere boeg op hun bruiloft. Ze trakteerden al hun gasten gewoon op friet en burgers van de McDonald’s.

Het jonge stel had maar een beperkt budget voor hun bruiloft, maar ze wilden de gasten toch iets lekker voorschotelen. McDonald’s bleek dé oplossing want het was niet alleen betaalbaar, maar viel ook zeer goed in de smaak bij de gasten.

Video viral op TikTok

Een video van het tafereel gaat viral op TikTok. Daarop is te zien dat een bezorger met tassen vol burgers en friet aan komt lopen tot grote vreugde van veel gasten. „Het is McDo!” roept iemand. „Ik wist het!” In totaal lieten de bruid en bruidegom driehonderd burgers, wraps en nuggets bezorgen.

„Heel erg bedankt. Dan laat ik jullie de maaltijd voor vanavond ontdekken. De traiteur is hier”, eindigt Ophélie haar speech in de video. Alle gasten kijken nieuwsgierig achterom en beginnen hard juichen als een bezorger met de eerste tassen de zaal binnenloopt. De video is al ruim 2,2 miljoen keer bekeken.

McDonald’s was niet de eerste keus

Hoewel McDonald’s zeer goed in de smaak viel, was het in eerste instantie niet de bedoeling om de fastfoodketen de bruiloft te laten cateren. Thomas en Ophélie overwogen eerst om ander eten te serveren. „We hebben de tarieven van enkele traiteurs bekeken, maar ik ben heel moeilijk met eten. Ik was bang om veel geld te betalen en het dan toch niet zo lekker te vinden”, vertelt het stel aan Franse krant Le Parisien.

Voor het filiaal van McDonald’s waar de bestelling binnenkwam was het behoorlijk hard werken. „Deze uitzonderlijke bestelling leidde tot een speciale mobilisatie van al het personeel om in korte tijd meer dan driehonderd burgers te maken”, laat McDonald’s weten. „Bijna alle burgers op het menu moesten gemaakt worden.”

