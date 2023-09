Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sophie Hilbrand bevraagt Beau van Erven Dorens: ‘AZC bij jou in de straat?’

Beau van Erven Dorens produceerde een docu-reeks over een AZC en asielzoekers. En rondom dat thema is momenteel nogal wat discussie. Aan tafel bij Khalid en Sophie nam Van Erven Dorens het op voor asielzoekers, maar presentatrice Sophie Hilbrand kon het niet laten om te vragen of er een AZC bij hem in de straat welkom is.

Tien jaar lang nam filmmaker Martijn Heijne een kijkje achter de muren van het AZC. Presentator Beau van Erven Dorens produceerde de documentaire-reeks. Een thema dat nu, met de huidige asielcrisis en de discussie omtrent de spreidingswet, zeer actueel is.

Beau van Erven Dorens neemt het op voor asielzoekers

Van Erven Dorens heeft zelf een hekel aan het woord „spreiding” als het gaat over het asieldebat. „Het zijn mensen die zijn gevlucht. Die hebben alles achtergelaten en die hebben de meest vreselijke dingen meegemaakt.”

Daarna haalt hij de term „gelukszoekers” aan, wat hij ook een nare kreet vindt. „Die moeten we dan spreiden, het is net alsof je het over vee hebt. Het is gewoon walgelijk. En de manier waarop heel veel van die mensen worden opgevangen is ook walgelijk.”

Sophie Hilbrand: ‘AZC bij jou in de straat?’

Volgens hem moet de politiek het anders aanpakken als het om de asielcrisis gaat. „Er is een beetje moed voor nodig. De moed die ze in de politiek zouden moeten hebben, is om niet de hele tijd af te schalen op het moment dat er minder asielzoekers komen. Dan gaan ze meteen IND, Immigratie- en Naturalisatiedienst, en COA, Centraal Orgaan opvang asielzoekers, afschalen. Dan komt er weer een extra stroom binnen en die moet je dan weer in een noodopvang plaatsen. Wat veel duurder is en slechter is geregeld.”

Dan bevraagt Hilbrand Van Erven Dorens kritisch. „Ik neem aan dat jij denkt, zo’n AZC bij mij in de straat: ‘Kom maar door’.”

Beau van Erven Dorens over Bloemendaal

Over zijn eigen woonplaats Amsterdam heeft Van Erven Dorens het niet, maar hij verwijst naar zijn geboorteplaats. „Nu moeten de Noordelijke provincies alles oplossen. Ik kom zelf uit Bloemendaal. Ik zou zeggen jongens in Bloemendaal: ‘Een asielzoekerscentrum zou jullie goed staan. Dan zie je ook eens een keer een asielzoeker van dichtbij’.”

Volgens Hilbrand kan het geen toeval zijn dat deze film, vlak voor de stemming over de spreidingswet, naar buiten komt. „Ik wil toch oppassen dat het een ‘hiep hiep hoera’-verhaal lijkt. Dat wij hier een soort propaganda doen, helemaal niet”, reageert Van Erven Dorens daarop.

Asielcrisis en spreidingswet

Volgens Hilbrand moeten er nu eenmaal mensen opgevangen worden. En dat beaamt Van Erven Dorens. „Dat is de afspraak. We moeten ook niet doen alsof het er honderdduizenden zijn. We hebben 800.000 arbeidsmigranten, daar heeft nooit iemand het over.” Volgens hem moeten we niet alleen ons hart openstellen, maar ook onze armen.

„Dat lijkt me goed. En als het dan niet bij de Tweede Kamer via jou niet lukt, dan misschien toch Bloemendaal. Jij kent daar mensen”, reageert Hilbrand. „In één villa kun je er al 10.000 kwijt”, grapt Van Erven Dorens.

Je kijkt Khalid en Sophie terug via NPO Start.

