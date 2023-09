Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

7x zo houd je dat gelukzalige zomergevoel nog heel lang vast

Dat blije gevoel dat je hebt wanneer je opstaat en de gordijnen open doet. De zon in je gezicht, de warmte op je huid. Bloeiende bloemen in de berm en frisse salades op het menu. De zomer doet veel met je humeur.

Met deze tips kun je dat gelukzalige zomergevoel vasthouden voor lange tijd.

De warme temperaturen helpen ons al een handje, maar dat gelukzalige zomergevoel vasthouden tot diep in de herfst is nog best lastig. Wanneer de regen met bakken uit de hemel komt en je daar ook nog eens doorheen moet fietsen, dan voel je dat blije, warme gevoel toch steeds meer wegebben.

Misschien doet je dat nog even denken aan de zee die zich terug trok tijdens eb, maar dan houdt het ook wel een beetje op.

Gelukkig hebben we een aantal tips voor je verzameld waarmee je dat gelukzalige zomergevoel nog lang kan vasthouden. Tot diep in de herfst en misschien daarna ook nog wel.

Je gelukzalige zomergevoel vasthouden

Dat doe je met de volgende tips.

1. Herbeleef je vakantie met een fotoboek

Al die geweldige foto’s die je op vakantie hebt gemaakt, staan te verstoffen op je telefoon. Dat is zonde! Verzamel de allermooiste en stel een fotoboek samen dat je keer op keer kunt doorbladeren. Elke keer dat je dat doet, waan je je weer even op je favoriete vakantiebestemming.

2. Boek een volgende vakantie

Die kan maar alvast staan, toch? Om uit te kunnen kijken naar weer zo’n fijne vakantie, boek je er alvast een. Alleen al het zoeken naar mooie plekken en kijken naar leuke accommodaties om te verblijven, helpt ook om dat gelukzalige zomergevoel vast te houden.

3. Ga veel en vaak naar buiten

De buitenlucht doet je goed en geeft je een geluksgevoel, zelfs als het langzaamaan kouder, natter en donkerder wordt. Maak elke dag een wandeling, dat hoeft helemaal niet lang te zijn, of stap even op de fiets.

4. Haal de natuur naar binnen

De tijd die je binnen bent, kun je besteden aan planten en bloemen. Die geven je meteen een blij gevoel, omdat ze er zo mooi uit zien. Bovendien ruiken bloemen lekker en dat geeft je dan ook weer een blij gevoel. Het is zelfs bewezen dat bloemen goed zijn voor je mentale gezondheid.

5. Je zomerplaylist

Laat af en toe je zomerplaylist uit de speakers knallen. Vooral als het buiten koud en nat is. De nummers halen de fijnste zomerherinneringen in je naar boven. Daar kan je voorlopig weer even op teren.

6. Ga er even tussenuit

Boek een paar nachtjes weg, als je budget dat toelaat. Misschien zelfs naar een warm oord, om even terug te keren naar de warmte van de zon. Met weinig budget geef je jezelf een vrije dag. Doe waar je zin in hebt, zoals een saunabezoekje of een lange wandeling over het strand.

7. Omarm de herfst

Het najaar is ook prachtig met haar warme kleuren, vallende gekleurde bladeren en de gezelligheid van kaarsjes. Waardeer de mooie kenmerken van de herfst en omarm haar, net zoals de zomer om dat gelukzalige zomergevoel nog langer vast te houden.

Vorige Volgende

Reacties