Duncan Laurence ontroert met lied van Douwe Bob in Beste Zangers: ‘Snijdt door je ziel’

Beste Zangers trapte gisteravond af met een nieuw seizoen. Vanuit een hacienda in het Spaanse Sevilla duiken artiesten wederom in elkaars repertoire. In het programma vloeien de tranen altijd rijkelijk en dat was in de eerste aflevering niet anders. Vooral het optreden van Duncan Laurence, die I Do van Douwe Bob vertolkte, zorgde voor veel ontroering.

Naast Douwe Bob en Duncan Laurence doen Mell, MEAU, Numidia, Marco Bakker en Nick Schilder mee dit jaar mee aan Beste Zangers.

Schilder werd op het laatste moment ingevlogen. Eigenlijk zou Mart Hoogkamer meedoen. Met hem gaat het niet zo goed, vertelt gastheer Jan Smit. „Het is een slagveld”, zegt Schilder.

Eerste aflevering Beste Zangers

Douwe Bob bijt het spits af hoofdgast. „Waarom eigenlijk?”, vraagt de zanger zich lachend af. „Je moet altijd een beetje aan elkaar wennen. Als jij naast me zit, dan je geef je de rest het gevoel dat het wel goed komt”, verklaart Smit.

Douwe was al vaker gevraagd, onthult Smit. „Maar het kwam er steeds niet van.” „Het is mij een aantal jaar ontgaan dat ik gevraagd was”, legt de zanger uit. „Toen hoorde ik het dit jaar en zei ik: ‘Natuurlijk! Dat wil ik gewoon heel erg graag doen.’”

Duncan Laurence zingt I Do van Douwe Bob

Duncan Laurence is de eerste artiest die mag optreden. „Douwe, ik volg je al zo lang. Sinds het prille begin, toen we je voor het eerst zagen bij De beste singer-songwriter, dacht ik: ‘Wow, bestaat dit ook in Nederland?’ Een artiest die zo goed met woorden, melodieën en gitaarspel kan omgaan. Ik ben een beetje bang én heel erg vereerd om iets te mogen zingen. Ik heb gegraven in je repertoire en het was heel moeilijk om een keuze te maken, want je hebt fantastische songs. Maar er is één liedje dat ik grijs heb gedraaid en dat is I Do.” Douwe Bob is enthousiast. „Dat ga jij nailen, ouwe”, reageert de zanger. „Dat ga jij heel goed zingen.”

„Waar gaat het liedje over?”, vraagt Smit zich af. „I Do schreef ik echt jankend aan de piano. Toen was mijn hart gebroken en dat was een pijn die ik nog nooit eerder had ervaren. En ook daarna nooit meer zo heb gevoeld. The first cut is the deepest. Dat soort nummers schrijf je als een soort therapie. Het werkt zalvend. Zo vet dat je deze gaat doen.”

Douwe Bob kijkt met waterige ogen toe als Duncan Laurence op het podium staat. Na afloop krijgt de songfestivalwinnaar een stevig applaus. „Dan zit je voor het eerst voor op die bank en dan is dit wel een lekkere binnenkomer”, vindt Smit. „Het was heel spannend, maar ik zong wel een van mijn favoriete liedjes ooit. Het stond altijd in mijn Spotify-top”, zegt Duncan. Smit: „Het is zo flinterdun, maar zo scherp. Het snijdt zo echt dwars door je ziel.” Ook Mell is onder de indruk. „Dat Duncan dit zo kan neerzetten. Dat is zo bijzonder.” Douwe Bob: „Duncan kan je zó raken met je stem. Het is altijd loepzuiver en raak. Het snijdt door je ziel heen.” Meau sluit zich bij de anderen aan. „Ik had echt kippenvel all over the place. Die guy is insane.” Smit: „Je zal hierna moeten.”

Bekijk het optreden hier:

Reacties op social media

Ook op social media klinkt veel lof. „Wat een helder en gepolijst stemgeluid van Duncan Lawrence. Schiet direct naar je ziel”, schrijft een kijker. Een ander: „Bakken kritiek kreeg Duncan Laurence over zich heen rond het Songfestival. Waarna hij zich terug trok, maar vervolgens toch – verrassend – aan Beste Zangers meedeed. En hoe! Ik krijg er kippenvel van… Wat een stem.” Ook deed iemand al een oproep om het nummer officieel uit te brengen.



Wauw Duncan kippenvel van oor tot teen wat een stem 😍 #bestezangers — Nordin (@Nordin51502769) September 2, 2023



Duncan Laurence in #bestezangers. Holy moly, wat heeft hij toch een geweldige stem. — Thomas Jansen (@ThomasJansen) September 2, 2023



Nu weet ik weet precies waarom #Duncan het songfestival heeft gewonnen. Adembenemend #bestezangers — Karin Musters (@musters_karin) September 2, 2023



Zo ik kijk Beste Zangers terug en jank al…. Duncan echt … wat een held #bestezangers #duncanlaurence — MvdK77 (@MartijnvandeKe1) September 3, 2023

Je kunt Beste Zangers terugkijken via NPO Start.

