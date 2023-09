Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De 5 grootste irritaties van Nederlanders in het verkeer

Linksplakkers, mensen die geen richting aangeven of als een idioot rijden. Iedereen ergert zich weleens aan anderen in het verkeer. Dit zijn de vijf grootste irritaties van Nederlanders op de weg.

De vakantieperiode is voorbij en dat betekent dat het Nederlandse wegennet weer overspoeld raakt met woonwerkverkeer. Je een weg hier doorheen wurmen brengt soms irritaties met zich mee.

Top 5 grootste irritaties in het verkeer

De website Overstappen hield een enquête en stelde op basis daarvan een top vijf samen. Aan jou ligt het uiteraard niet. 95 procent van de weggebruikers geeft immers aan goed te kunnen autorijden. Toch stoort 70 procent van de ondervraagden zich aan anderen in het verkeer.

Grootste irritaties

in het verkeer Percentage dat

zich eraan stoort 1 Bumperkleven 56 procent 2 Geen richting aangeven 46 procent 3 Linksplakken 33 procent 4 Afsnijden 28 procent 5 Onoplettende bestuurders 25 procent

Onder meer afsnijden, onoplettendheid en geen richting aangeven wordt niet gewaardeerd, zo blijkt. Toch is dat niet het grootste irritatiepunt. Volgens Nederlandse weggebruikers is namelijk niets vervelender dan een bumperklever.

Gevaarlijke situaties door irritaties in verkeer

Bumperkleven is niet alleen irritant, het is ook nog eens gevaarlijk. Als de voorbumper van een ander met jouw achterbumper flirt, voel je je al gauw opgejaagd. Dit komt de veiligheid niet ten goede. Moet er een noodstop worden gemaakt, dan vind je als bumperklever nooit op tijd het rempedaal. Houd daarom altijd twee seconden afstand tot je voorligger, maar het liefst nog iets meer.

Hoewel bumperkleven het bloed onder de nagels haalt van menig verkeersdeelnemer, is soms te begrijpen waar het geduw vandaan komt. Linksplakkers zou je het liefst (met een capabel voertuig zoals dit) eigenhandig naar rechts duwen, maar dan mag nu eenmaal niet. Mensen die onnodig linksrijden behoren eigenlijk ook tot de categorie onoplettende bestuurders.

BMW-rijders die geen richting aangeven

Verder behoren afsnijden, wat uiteraard een gigantische asoactie is, en geen richting aangeven tot de grootste irritaties in het verkeer. Wie enigszins bekend is in autoland, weet dat vooral BMW-rijders het stigma hebben geen richting aan te geven.

