Hijgend huisdier thuis? Zo hou jij jouw beestje koel in deze hitte

Het is warm! Maar dat is het niet alleen voor mensen, ook voor dieren. Waar wij een verkoelende douche kunnen nemen of er een koud glas water bij kunnen pakken, zijn onze huisdieren van ons afhankelijk voor verkoeling. Daarom is het goed om tijdens de hitte extra om te kijken naar je beestje.

Maar hoe weet je of je huisdier het te warm heeft? En hoe zorg je ervoor dat jouw hond, kat of konijn de warme dagen doorkomt? Met deze handige tips en trucs zetten we alles op een rij.

Zo weet je of je huisdier het (te) warm heeft

Of je huisdier het warm heeft, weet je nooit helemaal zeker. Want dat kan een beestje natuurlijk niet tegen je zeggen. Toch zijn er genoeg signalen die erop wijzen dat een dier zich niet prettig voelt bij de hitte. Volgens de Dierenbescherming gaat het om de volgende tekenen:

„De slijmvliezen zijn rood, het dier voelt heet aan, ademt snel, wil vaak niet eten en is lusteloos. Honden kunnen gaan braken. Vogels zitten vaak met hun veren gespreid en hun snavel open.”

Als de oververhitting ernstig wordt, dan kan er een hitteshock optreden, zegt de Dierenbescherming. „Dit herken je aan een snelle hartslag en ademhaling, en niet of nauwelijks reageren op prikkels. In dat geval moet je direct de dierenarts bellen en beginnen met koelen.”

Gelukkig zijn er genoeg dingen die je kunt doen om het niet zover te laten komen. Hieronder zet Metro dat uiteen voor de meest voorkomende huisdieren.

Zo koel je jouw hond af

Water en schaduwplekken, dat zijn de toverwoorden als het om verkoeling gaat. Zorg bij honden voor vers (en koel) drinkwater en voor een plek in de schaduw. Ga je liever erop uit? Als jouw hond een zwemmer is, is naar het strand of plas een goede manier om extra af te koelen. Al moet je daarbij goed opletten op plekken waar blauwalg zit.

Verder wijst de Dierenbescherming op speciale koelteproducten voor honden, zoals een koeltematje of koeltehalsband. „Zorg er wel voor dat de hond niet op het materiaal kauwt, dus gebruik het alleen als je een oogje in het zeil kunt houden”, geeft de organisatie mee.

Zo koel je jouw kat af

Ook bij katten zijn een koele schaduwplek en vers drinkwater de eerste stappen om voor verkoeling te zorgen. Meestal zijn katten zelfredzamer dan honden en zoeken ze zelf een koeler plekje in huis of buiten op.

Katten (maar ook honden, konijnen en andere knaagdieren) kun je nat maken, al zijn niet alle beestjes daarvan gediend. Staat jouw dier er wel voor open? Maak ze dan vooral nat bij hun kop, oren, hals en poten.

Gebruik geen ijskoud water! „Daardoor trekken bloedvaten samen en wordt het nog moeilijker om lichaamswarmte kwijt te raken”, zeggen ze bij de Dierenbescherming.

Zo koel je jouw konijn of cavia af

Stap 1: zorg ervoor dat de kooi niet in de zon staat. Is dat wel het geval, zorg dan zo snel mogelijk voor een plek in de schaduw. Daarnaast is het goed om je knaagdiertjes meerdere keren op een dag groenten te geven. Vooral waterige groenten, zoals komkommer of witlof, zijn goed voor ze, omdat die voor extra vocht zorgen. De restjes kun je beter op tijd weghalen, voordat ze gaan rotten. En ook hier geldt: zorg voor vers drinkwater.

Wie langharige cavia’s heeft, kan de haren kortknippen. En zitten je diertjes in een plastic kooibak? Dan is het een goed idee om bij warmte te werken met diepvrieselementen. Wikkel een theedoek om de koude elementen (zodat de beestjes er niet aan kunnen knagen) en leg het in de kooi. Zo koelt hun leefomgeving vanzelf af.

