Verslaggever live op Spaanse tv betast: ‘Laat me met deze idioot praten’

Een bizarre gebeurtenis in Spanje: een vrouwelijke verslaggever werd live op tv betast door een voorbijganger. „Laat me met deze idioot praten”, zei de presentator aan de andere kant van de verbinding.

Inmiddels heeft de Spaanse politie een man aangehouden vanwege de aanranding van de journaliste.

Maatschappelijke discussie in Spanje

Het gebeurde terwijl ze live verslag deed op televisie. Het voorval komt op een moment dat er veel maatschappelijke discussie is over seksueel grensoverschrijdend gedrag in het land na de ongewenste kus door de Spaanse voetbalbestuurder Luis Rubiales tijdens het WK. Ook de politiek mengt zich erin.

Isa Balado deed gisteren verslag van een overval in Madrid. Op de beelden is te zien dat een man haar van achteren benadert, aan haar zit en vraagt voor welke zender ze werkt. Ze zei de man daarop dat ze haar werk probeert te doen en probeerde verder te gaan met haar reportage.

‘Legde hij nou zijn hand op je billen?’

Presentator Nacho Abad liet dat niet toe. „Sorry dat ik je onderbreek Isa, maar legde hij nou zijn hand op je billen?” Toen Balado dat bevestigde, drong Abad erop aan dat ze de man voor de camera haalde. „Laat me met deze idioot praten.”

Ook nadat Balado de man daarop opnieuw uitlegt dat ze niet van zijn gedrag gediend is, probeert hij nog met zijn hand door haar haar te strijken. De verslaggeefster vroeg om te stoppen met de reportage om hem niet meer aandacht te geven.



🚨🚨🚨 AGRESIÓN SEXUAL EN DIRECTO a nuestra reportera @IsaBalado: "¿De verdad me tienes que tocar el culo?"

Verslaggever betast

De werkgever van Balado, mediabedrijf Mediaset España, heeft in een verklaring gezegd „categorisch iedere vorm van intimidatie of agressie” te veroordelen en de journaliste „na de absoluut ondragelijke situatie waar ze vandaag mee te maken heeft gehad” te steunen.

Minister van Arbeid Yolanda Díaz stelt dat het voorval niet onbestraft mag blijven. „Door machismo gaan journalisten gebukt onder dit soort seksuele aanranding en de agressors tonen zich voor de camera onbeschaamd.” Ook minister van Gelijkheid Irene Montero heeft zich uitgesproken. „Aanraking zonder toestemming is seksueel geweld en het is wat ons betreft klaar met de straffeloosheid.”

