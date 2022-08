Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers smullen van nieuw seizoen We zijn er bijna: ‘Pure therapie’ en ‘Ontspanning’

Het programma We zijn er bijna is het ultieme voorbeeld van kneuterige slow tv. Je houdt ervan of niet, maar ontspannend is een nieuw seizoen zeker. Liefhebbende kijkers van het programma vergelijken het met meditatie of therapie. En er gebeurt toch altijd wel wat tussen die campers en caravans op de camping.

De formule van We zijn er bijna? 24 echtparen gaan 33 dagen op groepsvakantie naar Spanje. Het reisgezelschap bestaat uit veelal pensionado’s en reist van camping naar camping bemand met caravan, camper of (in een enkel geval) een ‘mover’. Want de ‘mover’ is een heus ding in We zijn er bijna. Dit is het apparaat, dat de caravan op de caravanstaanplaats rijdt.



Mij het komende uur niet lastig vallen. Belangrijk moment: start van een nieuw seizoen van #wezijnerbijna — Patrick Huisman (@Patrick024) August 16, 2022



“Heb je geen mover, Jan?” “‘Nee, hij heeft buren.”

Ik houd hiervan. #wezijnerbijna — Roelien Smit (@RoelienSmit) August 16, 2022



Ik vind maar weinig dingen zo ontspannend als kijken naar #wezijnerbijna — Wendy 🐝 (@hommelheup) August 16, 2022



Jongens als ik later groot ben wil ik ook zo’n stel zijn dat het keigezellig heeft met elkaar en alleen maar een beetje loopt te geinen 🥺🥰 #wezijnerbijna — Aimee van Tienoven (@Aimeevtienoven) August 16, 2022



Kijkers smullen van slow tv in We zijn er bijna

Maar kijkers smullen vooral van de gevleugelde uitspraken en dagelijkse bezigheden op de camping. De reis wordt georganiseerd door Ger en Evelyne. Twee perfectionisten bij elkaar. Ger heeft een militaire achtergrond en het duo leidt de boel, met walkie talkie (horen we daar etherdiscipline?), in goede banen.



Professionele reijsleijer met een wolkietolkie #wezijnerbijna — René (@ReMu33) August 16, 2022

Genieten van het leven, dat kunnen ze overigens wel in dat We zijn er bijna. Waar de wijn rijkelijk vloeit tafel. Want zoals Sjaak het uitlegt: „Zonder wijn alleen maar chagrijn”. En dat geldt ook voor Evelyne en Ger, die geen „maaltijd zonder wijn” nuttigen. Ger kan nog wel een wijntje overslaan, maar Evelyne „nee”, die luncht niet zonder een alcoholische versnapering.



"Ik kan me niet voorstellen dat ik ga lunchen met een glas melk. Nee, wijn" 🤣 #wezijnerbijna — Marlous (@Mlousje) August 16, 2022

Nieuw seizoen belooft genoeg avonturen op de camping

Het is in ieder geval een kleurrijk reisgezelschap. Met allerlei types. Zoals het spirituele koppel Johan en Ineke, of de Brabantse Gerard en Ien. Die even uitlegt hoe de bluetooth werkt en gek is op Nederlandstalige muziek. „Een taal die ik tenminste kan verstaan, hè.” Ien kijkt later trots toe hoe haar Gerard behendig de caravan neerzet. „Voor 76 jaar is hij nog lenig, hè. Is menig ouder mens jaloers op.” Of wat dacht je van de badjassenparade iedere ochtend? „Een modeshow in allerlei soorten en kleuren”, oftewel een van de campinggasten.



Hahaha een modeshow van badjassen. 😂#WeZijnErBijna — Noortje van Lith (@LithNoortje) August 16, 2022



En de vakantiegangers zijn maar al te druk met hun rijdende parel. De caravan wordt regelmatig schoongemaakt en gelapt en het positioneren van het voertuig, is iedere keer weer een beproeving. Broers Jos en Wim moeten zelfs extra gewicht gewicht inzetten om de caravan op de goede hoogte te krijgen. Dat extra gewicht blijkt hun vrouwen. „Goed werk dames”, als de caravan omhoog gaat. Vrouw Miriam legt uit dat er eigenlijk altijd wel iets gebeurt op vakantie. En dan worden Jos en Wim ingeschakeld voor een nieuw avontuur. Volgende week begint de jeu de boules-wedstrijd, wordt vervolgd.



“Er gebeurt altijd wel iets” … zoals die ene keer dat we als tegengewicht in een caravan moesten … lachen gieren brullen #wezijnerbijna — Thomas (@thomassini74) August 16, 2022



Ik rol relaxt en zen mijn bed in. En hoef niet te mediteren. Dit programma IS meditatie! #wezijnerbijna — Ellen van Dorssen 🇺🇦 (@EDorssen) August 16, 2022

Wil je We zijn er Bijna terugkijken? Je vindt de aflevering van gisteravond via NPO.