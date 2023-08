Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit moet je volgens therapeuten doen als je boos bent

Wat doe jij als je boos bent? Schreeuwen? Huilen of met de deuren slaan? Volgens therapeuten is het helemaal niet erg om af en toe boos te zijn. Maar wat kun je nou het beste doen als je rood aanloopt van woede?

Als het aankomt op liefde, geluk of blijdschap, dan weten we allemaal wel hoe we met die emoties om moeten gaan. Maar als het om boosheid gaat, is het soms wat moeilijker om die emotie onder controle te houden. Want als de stoom figuurlijk uit je oren komt is het laatste wat je wil horen dat je rustig moet blijven.

Wat moet je doen als je boos bent?

Alhoewel we misschien liever wegblijven van boze emoties is het niet slecht om af en toe boos te zijn. Woede is namelijk een nuttige emotie. „Het waarschuwt ons dat er iets mis is of dat er een grens wordt overschreden en het laat ons weten dat er actie moet worden ondernomen”, zegt Dani Marrufo, een therapeut in Californië tegen de Huffington Post.

Volgens therapeuten is het helemaal niet erg om af en toe boos te zijn. Het beste wat je kunt doen is jezelf toestaan om boos te zijn. Volgens psychotherapeut Sadaf Siddiqi is woede een emotie waar iedereen zich wel in herkent. „Veel mensen weten niet wat geluk is, maar ze zijn er wel altijd naar op zoek. Terwijl bijna iedereen zich wel kan identificeren met woede.”

Wat je het beste kunt doen als je boos bent, volgens de experts? Accepteren dat je boos bent en jezelf ook de ruimte geven om boos te zijn. We zijn misschien geneigd om weg te lopen van ons gevoel, maar als je jezelf je woede niet laat voelen, kunnen er grotere problemen ontstaan. „Wanneer we onze woede onderdrukken, gebeuren er intern en emotioneel allerlei dingen in ons lichaam, zoals een verhoogde hartslag en een hogere bloeddruk. Ik heb geleerd om mezelf de ruimte te geven om boos te zijn en in die emotie te blijven”, legt psycholoog Taisha Caldwell-Harvey uit.

Het gevoel van woede accepteren is dus stap één. Maar jezelf je woede laten voelen betekent niet dat je er maar gewoon bij moet blijven zitten. Woede kan soms intens en overweldigend aanvoelen. Als je eenmaal hebt erkend dat je boos bent, dan kun je actie ondernemen.

Energie in je lichaam

„Het is goed om iets te doen met de energie die door je lichaam raast”, zegt Marrufo. Voor de één helpt het om te gaan (hard)lopen, een ander gaat liever met gewichten trainen en voor een ander helpt het weer om in de auto keihard mee te zingen met je favoriete muziek. Waarom bepaalde liedjes overigens altijd in je hoofd blijven hangen lees je hier.

Als je eenmaal hebt erkend dat je boos bent, kun je actie ondernemen. Psychotherapeut Siddiq legt uit dat het belangrijk is om jezelf te kalmeren en je lichaam in een minder intense staat te brengen. „Ik probeer tot rust te komen door wat water te drinken en een paar keer diep adem te halen. Waarom? Zo zorg ik ervoor dat er meer zuurstof naar mijn hersenen gaat wat me ook helpt om meer aanwezig te zijn in het moment.” Dit brengt je lichaam automatisch in een rustigere stand.