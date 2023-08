Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vriendin Debbie waarschuwt voor nieuwe kandidaat in B&B Vol Liefde: ‘Pas op’

Al weken zit het publiek op het puntje van de stoel om te zien welke kant de relatie op gaat van B&B Vol Liefde– deelnemer Debbie en aanbidder Paul. Met nog nieuwe liefdeskandidaten in het verschiet, hield Debbie de rem erop. Maar toen gisteren de allerlaatste man Harry Masia Can Portell binnentrad, bleek hij een oude bekende te zijn.

Het wachten was op Harry, zo liet Debbie de afgelopen afleveringen meerdere keren vallen. Paul was haar kameraad, maar wat had die laatste kandidaat eigenlijk te bieden? Gisteravond zorgde dat in haar Spaanse b&b voor de nodige opschudding te zorgen.

‘Te perfect’ in B&B Vol Liefde

Want aantrekkelijk vond ze hem zeker, maar er klopte iets niet vond ze. „Mijn gevoel zegt me: hij is te perfect. Een man van mijn leeftijd, vrijgezel, waarvan alles te perfect is, klopt niet.” In zijn kennismakingsvideo had Harry al gehint op de gemeenschappelijke vrienden die hij en Debbie hebben.

Hoe zat dat, wilde Debbie meteen weten. En wat bleek? Haar nieuwe vlam blijkt een oude liefde van haar goede vriendin Annemarie. De vrouw die in het vorige seizoen van B&B Vol Liefde kandidaat was bij Hans in Frankrijk. De verbazing was groot bij Debbie, die niets anders kon uitbrengen dan: ‘Hè?!’ „Dat wist ik, dat je dat zou zeggen. Daar heb ik iets mee gehad”, reageert Harry kalmpjes.

Gevoelig

Dat de korte relatie gevoelig ligt, beseft Harry. „Dat is voorbij gegaan. Al 12 jaar geleden. Maar toch, het is wel een hartsvriendin van haar.”

Direct na het gesprek hangt Debbie met vriendin Annemarie aan de lijn. Bij haar gaan gelijk de alarmbellen af. „Pas op”, reageert ze. Waar ze precies voor moet oppassen, wordt niet compleet duidelijk in de aflevering, maar dat Debbie op haar passen let, wel. Ik had me er enorm op verheugd, maar ik voel iets te strak in het pak, iets te correct.”

Maar afgeserveerd wordt de kersverse kandidaat in B&B Vol Liefde niet meteen, en dat voelt concurrent Paul ook. Als Harry tijdens het eten vertelt over de relatie die hij na zijn scheiding had. „En je bent twee jaar geleden gescheiden, dus je bent wel druk geweest?”

Sneer

Die sneer kan Debbie niet waarderen en neemt het voor Harry op. „Hij is 18 jaar geleden gescheiden. Wij zijn veel recenter gescheiden.” De aanwezigheid van Harry maakt de normaal zo rustige Paul recalcitrant volgens Debbie. „Hij neemt Harry op de hak. Een beetje ondeugend. Wat ik ook wel grappig vind, maar het was nog niet helemaal gepast vond ik.”

Hoe en of die twee de strijd om Debbie gaan uitvechten, moet komende week blijken, als het programma haar laatste uitzendweek in gaat.