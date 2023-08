Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen haalt keihard uit naar Sigrid Kaag in Vandaag Inside

Dat Johan Derksen geen D66-fan is, is niets nieuws. Eerder deze week hield hij in Vandaag Inside eveneens een tirade over de partij. Maar hoe hij gisteravond uithaalde naar Sigrid Kaag, gaat kijkers het programma te ver. „Weerzinwekkende platheid.”

Vaste gezichten van de SBS-6 talkshow René van der Gijp en Johan Derksen gingen met sportjournalist Valentijn Driessen in op de laatste politieke ontwikkelingen. VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz sluit op voorhand een samenwerking met de PVV niet uit, en daar kon Derksen wel in komen.

„Ik ben het volstrekt oneens met sommige standpunten van de PVV en zou er nooit op stemmen. Maar dat geldt voor mij voor D66, die zich als een plaag voor Nederland hebben gedragen de afgelopen jaren.”

Kaag naar Brussel

Na kort stil te staan bij de onveiligheid voor politici, ‘op het moment bijna inherent aan het politicus-zijn’, stelt Derksen, komt het gesprek op Frans Timmermans. Met hem als lijsttrekker voor de PvdA, laat hij zijn plek als Eurocommissaris in Brussel achter. Zou Sigrid Kaag die volgens Derksen op kunnen vullen, vroeg Wilfred Genee.

„Sigrid Kaag vond ik altijd een nare vrouw. Ik vind het nu een kutwijf eerste klas”, reageert Derksen verbeten, naar aanleiding van een column van Ronald Plasterk in de Telegraaf. In de studio klinkt gelach. „Dan is ze toch in je achting gestegen”, reageert Van der Gijp lachend. En ook Driessen ziet het niet voor zich. „Dan heb je dadelijk haar in Brussel, en Timmermans in Nederland. Nou daar ben je lekker mee.”

Kijkers Vandaag Inside verbolgen

Zo hard als er in de studio gelachen werd, zo verbaasd werd er online gereageerd. Veel van hen vonden dat Derksen hiermee een fatsoensgrens overschreed, blijkt op social media. Die noemden zijn uitspraak ‘walgelijk’ en ‘stuitend’.



#JohanDerksen noemt @SigridKaag een ‘kutwijf eerste klas’. Als ik mevrouw Kaag was, zou ik een een kort geding aanspannen tegen Derksen. Hij moet met bewijs komen en anders excuses aanbieden. #PierreVanHooijdonk#vandaaginside #Fatsoen #VrouwenRespecteren pic.twitter.com/yDPXvwAYGG — Brahim Bourzik (@BrahimBourzik) August 18, 2023



#vandaaginside is een kutprogramma met een vieze druipsnor waar alleen onzin uit komt. Niet naar kijken en geen aandacht geven. — Simone Mertens (@langetak1) August 19, 2023



Wat een walgelijk programma, dat #vandaaginside, wat een weerzinwekkende platheid van die mannen, die meer dan een miljoen verdienen om Kaag een eerste klas kutwijf te noemen. Elke politicus, journalist, columnist, artiest of producent die daar nog aanschuift moet zich schamen. — Hein Janssen (@hein_janssen) August 18, 2023

De reacties op de start van het programma waren deze week gematigd. In de kijkcijfers scoort het programma goed, maar de kijkers missen het programma Oranjezomer, zo bleek van de week na de eerste uitzending.