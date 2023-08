Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is officieel het meest gevaarlijke seksstandje ooit

We leven tegenwoordig in een gevaarlijke wereld. Er zijn veel verschillende manieren waarop je een blessure kunt oplopen, maar wist je dat dit ook gewoon in je bed kan gebeuren? Wij vertellen je welk standje is uitgeroepen tot het meest gevaarlijke seksstandje ooit.

Auw…

Gevaarlijkste seksstandje

Er zijn een hoop gevaren verbonden aan seks. Zo kun je een soa krijgen, onbedoeld zwanger worden en komen er vaak gevoelens bij kijken, ook al is dit niet altijd de bedoeling. Maar als je penis-in-vagina seks hebt, bestaat er ook een kans dat je letterlijk de piemel van je partner breekt. Volgens een arts op TikTok is die kans het grootst bij één specifiek seksstandje.

We hebben het dan over het seksstandje reverse cowgirl, want dit seksstandje is volgens dr. Karan Rajan de oorzaak van 50 procent van de penisfracturen. Pijnlijk… Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als partners niet synchroon lopen, dankzij onregelmatige stoten, waardoor de penis naar buiten glipt en verpletterd word door het schaambeen van zijn partner.

Tips

Ondanks dit gevaar blijft het seksstandje redelijk populair. En gelukkig zijn er meerdere maatregelen die je kunt treffen om het gevaar zo minimaal mogelijk te maken.

Wees voorzichtig

Wees bij dit standje voorzichtig met hoe je op en neer gaat, want het is echt het naar buiten glijden en naar beneden komen in de verkeerde hoek wat letsel kan veroorzaken. Maak in plaats van op en neer te gaan schommelende bewegingen, die goede en diepe penetratie geven. Bij deze positie gaat het namelijk niet alleen om het geven van een show aan je partner, maar dat jullie beiden plezier hebben. Zorg er wel voor dat je goed in evenwicht bent. Leun bijvoorbeeld met je beide handen op de dijen van je partner.

Ga langzaam op en neer

Wil je dit standje koste wat het kost doen? Dan is het belangrijk dat je hem langzaam uitvoert. Je kunt langzamer bewegen tijdens de seks, maar er nog steeds van genieten. Neem dus tijd tijdens het op en neer bewegen, om ongelukken te voorkomen.