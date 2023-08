Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De iPhone-functie die alle gebruikers moeten checken tijdens de hitte

Na wat herfstig zomerweer, is het nu op veel plekken weer flink warm, dit weekend kan het op sommige plekken zelfs 35 graden worden. Reden om voorzichtig te doen. Gelukkig is er een iPhone-functionaliteit die je daarbij helpt.

Je iPhone maakt het namelijk niet alleen mogelijk om de temperatuur te checken. Sinds iOS 15 is het mogelijk om ook in te zien wanneer je precies uit moet kijken voor de sterkte van de zon. Simpel gezegd: je smartphone vertelt je precies wanneer het nodig is om het lichaam flink in te sauzen.

iPhone waarschuwt je voor de zon

Er zijn een aantal behulpzame functionaliteiten te vinden in de Weer-app op je iPhone. Het vertelt je bijvoorbeeld de temperatuur, de kans op regen en geeft je zelfs updates over de luchtkwaliteit. Sinds iOS 15, het besturingssysteem dat vorig jaar is uitgerold, is er overigens nog een nieuwe functie aan toegevoegd.

Wie de Weer-app van iOS opent op zijn iPhone, kan op bepaalde plekken ook de UV-index zien. Deze geeft de UV-straling weer en vertelt je dus precies hoe krachtig de straling van de zon is. Hoe hoger die straling is, hoe beter je op moet letten. Te veel straling zorgt er namelijk niet alleen voor dat je verbrandt, maar is ook nog eens ontzettend slecht voor het lichaam.

Je iPhone geeft, op een schaal van 1 tot 10, de UV-straling op je locatie weer. Daarbij krijg je een advies. Op het moment van schrijven geeft Weer een UV-index van 2 aan en krijg je het advies om van 11.00 uur tot 18.00 uur zonnebrandcrème te gebruiken. Is de index een stuk hoger, dan is het bijvoorbeeld ook slim om op een dag vaker de schaduw op te zoeken.

Een handige tool waarmee je dus snel kunt zien of je extra moet smeren of niet. Let op: de tijd die je iPhone aangeeft, is een advies. Het is geen vrijbrief om vanaf 18.00 uur onbeschermd in de zon te zitten. Je kunt namelijk ook ná die tijd nog verbranden en dat is altijd schadelijk. Bedenk dus goed voor jezelf of je nog een keer extra moet smeren. Eerder brachten we je op de hoogte van feiten en fabels over zonnebrand.

Met het scherm naar beneden

Je iPhone beschikt overigens over meer handige trucjes. Wist je bijvoorbeeld dat het slim is om het beeldscherm van je smartphone naar beneden op tafel neer te leggen? One More Thing legt je uit waarom.