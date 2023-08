Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ingrid deelt klappen uit in B&B Vol Liefde en Niesje maakt zich uit de voeten bij Leendert: ‘Niks voor mij’

Deze aflevering van B&B Vol Liefde zat vol woede voor Ingrid. Ze is boos op Walter en wil zo snel mogelijk vertrekken. Ook Marian hakt een knoop door. Maar waar bloeit dan wél iets op? Want ook Leendert blijft alleen achter.

In de vorige aflevering van B&B Vol Liefde was te zien dat Leendert een nieuwe dame over de vloer kreeg, Niesje, die de leegte die Thalia achterliet zou moeten opvullen. Of daar iets van terecht komt? Dat ziet er niet zo rooskleurig uit.

B&B Vol Liefde eindigt voor Gerry

Eerst gaan de mannen bij Marian in Portugal onkruid wieden. „Als we iemand willen helpen, is het wel Marian”, aldus Ed. Marian moet voor een check-up naar het ziekenhuis, maar ze moet eerst het Gerry-naar-huis-sturen-klusje afhandelen. Tegen Gerry zegt ze: „Er komt weer iemand anders, en ik moet gaan kiezen wie wel en wie niet kan blijven. Ik vind het heel lullig, maar ik heb besloten dat jij dan toch weer naar huis moet.” Marian voelt geen klik en ziet geen overeenkomsten. „Zo is het leven. Je kunt niet iedereen tevreden stellen”, reageert Gerry.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Marian: wie ben ik dan om Gerry aan het lijntje te houden. Ehm … maar dat is met Olof geen enkel probleem? #benbvolliefde pic.twitter.com/vRwH34HmQi — 𝗝𝗲𝗻𝗻𝗲𝗽𝗲𝗻 (@jenzand) August 7, 2023



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gerrit is natuurlijk niks voor Marian, maar hij laat wel z’n handen wapperen! #benbvolliefde pic.twitter.com/2iNe8ygyU4 — Bebbel (@Bebbel346) August 7, 2023

Leendert en Niesje hebben het moeilijk

Leendert ziet het daarentegen helemaal zitten met Niesje, maar zij durft nog niet te zeggen dat ze zich eigenlijk niet thuis voelt. „Sinds dat mijn man is overleden, en wij zijn op mijn 20ste getrouwd, is dit mijn allereerste date.” Leendert is zich van geen kwaad bewust: „Als ze zo naar beneden komt en ik zie haar dan denk ik: het zou zomaar kunnen.” Maar voor Niesje voelt het toch niet zo goed, zeker niet omdat ze bijna de hele nacht heeft wakker gelegen.

Tijdens de rondleiding bij Leendert merkt Niesje dat ze rechtsomkeert naar huis wil gaan. „Dit is mij veel te benauwd. Dit is echt niks voor mij.” Leendert oogt teleurgesteld. „Dit is niet het enthousiasme waar ik op had gehoopt.” Leendert merkt dat er iets is, en Niesje is opgelucht dat hij er zelf over begint. „Ik ben blij dat je daar nu over begint. Ik heb heel slecht geslapen. Ik kwam aan en ik dacht: oké, oké… Dit is denk ik niks voor mij. En dan zie ik jouw leefstijl, daar heb ik heel veel waardering voor, maar ik denk dat het een andere leefstijl is dan wat bij mij past.”

‘Alleendert’

Voor Leendert is het een teleurstelling omdat het „zo snel duidelijk is”. „Ik zou het toch liever een paar dagen langer proberen.” Niesje heeft nog wat op te merken over de stand van de B&B nu Leendert het druk heeft met alle toestanden in B&B Vol Liefde. „Haren in mijn wasbak, een kleedje dat op de grond ligt en jouw nagels… dat moet beter.” Leendert vind het „waardevol” dat ze er even doorheen lopen.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Niesje kwam er achter dat ze eigenlijk haar man nog vreselijk mist 🥲 vond ik wel een mooie, maar ook trieste gedachte. Had haar een leukerd gegund. Olof! Paul? — dani (@kwebbelkous124) August 8, 2023



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nu Niesje weg is, is hij weer Alleendert #benbvolliefde — Juul97 (@JuulJak97) August 7, 2023



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#benbvolliefde Niesje kan een workshop geven: de basisbeginselen voor een B&B-houder. Wat een leuk mens. — WLO Work and Life BV (@WennekeOng) August 7, 2023

Ingrid deelt klappen uit in B&B Vol Liefde

Bij Walter is iedereen op zichzelf. Ingrid deelt dat ze niet zo lekker heeft geslapen, en dat terwijl slapen haar „talent” is. Ze begint geïrriteerd te raken door de moeite die ze voor Walter doet terwijl hij zichzelf amper laat zien. „Ik heb gevraagd om samen vuur te maken, ik heb thee voor hem klaargezet, maar die heeft hij nooit opgedronken.” Dan is ze liever alleen, zegt Ingrid. „Dan wil ik het hier gewoon bij laten.” Ook Corina had het zich anders voorgesteld. „Ik zit hier de hele zondag in m’n uppie.” Maar zij heeft nog wat begrip over voor Walter.

Ingrid pakt het liefst zo snel mogelijk haar spullen als ze hem ziet. Sterker nog: een deel staat al in de auto, klaar voor vertrek. Wanneer Walter terugkomt neemt ze, tot zijn verbazing, acuut afscheid, net voordat het drietal zou gaan lunchen. „Ik geloof dat ik boos ben. Hallo, ik heb duizend kilometer gereden om hierheen te komen. Wat is jouw investering geweest? Ik voel ‘fuck you’, ik voel me pissig, ik voel boosheid. Ik voel me voor lief genomen.” Bij de auto begint Walter over een reünie. Daar wil Ingrid niks van weten. „Fuck you met je reünie. Wat interesseert mij nou een reünie?” Ze wil geen schone schijn en dus hoeft een laatste omhelzing ook niet voor haar.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ingrid laat de zelfbenoemde sekteleider verbaal even alle hoeken van The Mansion zien, maar onze spirituele goeroe heeft geen flauw benul waar het over gaat en had dit niet zien aankomen! #waltermanson #ubentdezwaksteschakel #benbvolliefde — Onno Slegt (@onnoslegt) August 7, 2023



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ach Ingrid, respect!!! Ik gun je de wereld en iemand op waarde. Zo sterk als jij je manifesteert. Jij vindt echt en verdient echt iemand die je echt ziet. # stoer wijd #benbvolliefde pic.twitter.com/W6uPyUEYbp — Trea Alers (@treetjeaal) August 7, 2023



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Team #Ingrid. Dag Walter met je zielige gezwets. Geen echte gastheer. Bam! Tot nooit meer ziens. #benbvolliefde — GewoonS (@SJCvW12) August 7, 2023

Geen tijd voor alleen Suus bij Bram

Bij Bram in Zweden gaat Yamie-Lee naar huis nu het hoge woord eruit is. Nu is Suus alleen over, maar niet voor lang. Tijdens een momentje tussen de twee vertelt Bram haar over zijn interesse in Suus. „Ik probeer de tijd die ik nu alleen met Suus heb, goed te benutten.” Maar veel tijd samen is er niet. Nieuweling Carolien komt namelijk al aan. Suus ziet haar en denkt: „Dat kan nog wel eens wat worden tussen hen.”

Je kunt de aflevering van B&B Vol Liefde terugkijken via Videoland.