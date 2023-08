Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘How to Blow Up a Pipeline’ wordt even voorgedaan in de bios… probeer het maar niet zelf

How to Blow Up a Pipeline… het staat zomaar op een filmposter en je kunt het vanaf morgen in de Nederlandse bioscopen nog zien ook. Wil je dat?

Nee, die sabotage van de pijplijnen Nordstream 1 en 2 tijdens de door Rusland ontketende oorlog in Oekraïne was de aanleiding niet voor How to Blow Up a Pipeline. Dat was volgens de makers duidelijk het feit dat we leven in een tijd van klimaatactivisme. En ook een tijd waarin die klimaatactivisten ver willen gaan om de aarde, al dan niet voor hun kinderen, te redden en anderen juist roepen dat de zorgen om het milieu overtrokken zijn en hysterisch worden genoemd. Voor Metro reden genoeg om eens te zien wat deze film dan toch is. Het Amerikaanse How to Blow Up a Pipeline is daarom Metro‘s Filmrecensie van de Week.

Het verhaal van How to Blow Up a Pipeline

Klimaatactiviste Xochitl (Ariela Barer) is onlangs wees geworden, nadat een extreme hittegolf haar moeder het leven heeft gekost. „Ze ging dood aan de klotewereld waarin we nu leven”, horen we Xochitl (wie verzin zo’n naam??) zeggen. Ontgoocheld door hoe weinig verandering haar strijd tegen de klimaatcrisis teweeg lijkt te brengen, keert ze zich naar sabotage en vernieling van milieu-onvriendelijke eigendommen zoals auto’s en jachten. Als zij banden van auto’s lek prikt, plakt zij een briefje onder de ruitenwisser met de tekst ‘Waarom ik je eigendom gesaboteerd heb? Klein geweld volstaat niet meer’.

Samen met een groep gelijkgestemden, vier jongens en vier meiden, gaat ze op een gewaagde missie om hun protesten naar een hoger plan te tillen: het opblazen van een oliepijpleiding in West-Texas. De olie-industrie moet zich realiseren dat ie kwetsbaar is. Dus moet er angst worden gezaaid, zo is de gedachte die hen niet meer loslaat. Met alle risico’s van dien… How to Blow Up a Pipeline wordt daarmee ‘een uiterst actuele eco-thriller’ genoemd, Metro noemt het op sommige momenten ook een nagelbijtertje. ‘Een opruiende film’, schreef een ander platform al, een beoordeling die best klopt en de uiteindelijke trailer van How to Blow Up a Pipeline zelfs haalde. De film ging in première tijdens het filmfestival van Toronto en is nu dus overgewaaid naar onze bioscopen.

Klimaatactivisten vs klimaatontkenners

How to Blow Up a Pipeline zal wel wat stof doen opwaaien, als hij goed wordt bezocht. Klimaatactivisten zullen op z’n minst instemmend knikken en gemotiveerd de bios verlaten. Maar gaan mensen die hun gordijn open schuiven en een koele dag met wat regen zien, om vervolgens te concluderen dat de opwarming van de aarde niet bestaat, ook kijken? Dat is maar de vraag.

📗 Gebaseerd op How to Blow Up a Pipeline is gebaseerd op het controversiële, gelijknamige non-fictieboek van Andreas Malm. Of beter: manifest. Malm zag en schrijft dat het vernietigen van eigendommen door de geschiedenis een cruciale tactiek is geweest. En nu nog steeds. De Zweed vindt de klimaatverandering een ‘existentiële dreiging voor de menselijke beschaving’. Malm, die met de makers van de film meedacht, schrijft in zijn manifest overigens niet hoe je een pijplijn moet opblazen.

How to Blow Up a Pipeline is een beetje lastig

Hebben we met How to Blow Up a Pipeline te maken met een goede film? Dat is een beetje lastig, interessant is het zeker. En, dat moet gezegd, regisseur Daniel Goldhaber en zijn team hebben vanuit dat genoemde manifest in ieder geval een verhaal met mensen van vlees en bloed (en hun drijfveren) gemaakt. Ook eerlijk gezegd: deze Metro-kijker kon voor de acht ‘pijpopblazers’ niet zoveel sympathie opbrengen, maar dat is voor iedereen misschien verschillend.

Soms zijn scènes leuk, denk aan het personage Michael dat bekend staat om zijn video’s over ‘hoe je goedkope explosieven maakt’ en die deelt op Boom Tok. Steengoeie quotes zijn er ook. Als iemand vraagt ‘of we ook kans lopen om onszelf op te blazen’, antwoordt diezelfde Michael die eigenlijk nooit lacht: „Dat kan me niet zo veel schelen.” Ook tekenend: „Als Amerika ons terroristen noemt, dan doen we iets goeds.” „Dit is het beste wat iemand ooit heeft gedaan”, wat iemand van de actie vindt, is dan weer zwaar overdreven. De uitvinding van het schrift lijkt me al iets beters, denk ik dan maar.

Prima verrassingen

Gaat die oliepijpleiding dan daadwerkelijk ook de lucht in? Dat verklappen we op deze plaats niet, je moet wel iets hebben om naar uit te zien natuurlijk. Wel, en dat was prettig, hebben de makers in How to Blow Up a Pipeline richting het einde nog voor twee prima verrassingen gezorgd. Qua beoordeling houdt Metro het bij deze film op neutraal. Iedereen zal er op zijn of haar manier namelijk eigen gedachten bij hebben. Wat in ieder geval geldt: don’t try this at home…

Beoordeling uit 5: 3

Metro’s filmrecensie van de week lees je elke woensdag rond 18.00 uur. Op donderdag verschijnen nieuwe titels altijd in de Nederlandse bioscopen (zoals deze klimaatfilm), soms op woensdag. Verslaggever Erik Jonk kiest er wekelijks eentje uit. Volgende week: het naar verluidt doodenge Cobweb, waarvoor Metro nu een winactie heeft lopen om bij de speciale horrornight in Tuschinski in Amsterdam aanwezig te zijn.

