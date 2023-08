Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

B&B Vol Liefde-Debbie neemt Harry tot hilariteit van kijkers mee naar ‘piemelbos’: ‘Echt humor’

B&B Vol Liefde nadert, tot groot verdriet van de dagelijks smullende kijkers, het einde. Bij publieksfavoriet Debbie zijn er nog twee kandidaten over: Paul en Harry. Die laatste kent de B&B-eigenaresse in Spanje nog niet zo heel goed, dus daar probeerde ze gisteravond verandering in te brengen. Ze heeft hiervoor een wel héél pikant uitje gepland, tot hilariteit van kijkers. Maar Harry zelf weet nog niet echt te scoren bij de kijkers.

Paul is al vanaf het prille begin te gast in huize Debbie. Met zijn nuchtere uitspraken probeert hij de vrolijke eigenaresse in te palmen, maar het bleef lang platonisch tussen de twee. Tot die vertederende kus op het vliegveld. Maar Debbie wil de nieuwe speler in het spel, Harry, ook een kans geven.

Debbie en Harry op date in B&B Vol Liefde

Doordat het even ‘B&B vol hectiek’ was, kwam het daar maar niet van. Gisteravond is dan eindelijk het moment voor een date. Een hele originele date welteverstaan, want Debbie neemt Harry mee naar een bos gevuld met erotische kunst. „Ik dacht, weet je wat, ik neem die Harry eens onder m’n arm. Ik ga even lekker weg. Ik had het gevoel dat als ik nu niet iets met Harry ga doen, dan gaat hij misschien zelf weg. Dan zegt-ie: ‘Bonjour!’ Het was even nodig”, vertelt Debbie tegen de camera’s.

De twee komen aan het bij het bijzondere bos en Debbie vraagt aan Harry: „Dit is waar het hele park voor staat. Wat zie je hier?” Harry ziet meteen hoe de vork in de steel zit. „Ik zie daar een geketende penis. Gaan we het daarover hebben?”, vraagt hij. „Ik dacht: laten we maar eens even vergelijken”, grapt Debbie. „De kinderen noemen dit een piemelbos. Het is allemaal mooi en van steen en ijzer. Het is een beetje eigenaardig”, legt ze uit. „Prachtig”, vindt Harry ook.

Harry kan het idee wel waarderen. „Ik vond het een leuk idee om daar te gaan kijken. Het was een soort parodie: daten en dan ga je met zijn tweeën in een piemelbos lopen: Ik bedoel: hallo, waar wil je naartoe?” Dit vraagt hij ook aan Debbie. „Wat is nou jouw associatie, dat we wij met zijn tweeën op pad gaan om leuters te kijken?” „Ik dacht: we moeten even het ijs een beetje breken. Even zorgen dat we het leuk hebben”, antwoordt de eigenaresse. En dat blijkt, heel voorzichtig, succesvol. „Het is een beetje gek om iemand op een first date naar zo’n bos te brengen, maar ik denk dat het ijs op weg is om te gaan breken”, vertelt Debbie.

Reacties van kijkers

Kijkers kunnen het ludieke idee van Debbie wel waarderen. „Is er in Nederland ook een piemelbos? Ik vraag dit voor een vriend”, schrijft een fan op X. „Debbie heeft echt humor”, klinkt er. Dat sentiment wordt niet gedeeld over Harry. „Debbie checkt met het uitje naar het piemelbos even hoe Harry reageert. Ze weet nu dat het een saaie vent is, en niks voor haar.” Veel kijkers hadden veel liever kandidaat van het eerste uur Paul in het bos gezien. „Had Debbie Paul nou maar meegenomen naar het piemelbos. Met zijn humor was dat geweldige tv geworden.”



Het is gelukt, het is gelukt, het is gelukt! Harry zijn gezicht bewoog zich in een lichte glimlach!!! Hartelijk dank aan het piemelbos!

Debbie neemt Harry mee naar het piemelbos… Als ik Paul was zou ik het niet pikken!

Je kunt B&B Vol Liefde terugkijken via Videoland.

