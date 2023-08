Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Özcan Akyol haalt uit naar Dilan Yesilgöz in Vandaag Inside: ‘Ze raaskalt en heeft geen ruggengraat’

De grillige situatie in politiek Den Haag blijft gretig voer voor discussie in de talkshows. Gisteravond lagen de heren van Vandaag Inside in de clinch om kopstukken Dilan Yesilgöz, Henri Bontebal en Geert Wilders.

Vandaag Inside is sinds vorige week terug op de buis na een zomerstop van tien weken.

Politieke discussie in Vandaag Inside

De heren kibbelen in de laatste aflevering over de nieuwe CDA-lijsttrekker Henri Bontebal, van wie Johan Derksen geen fan is. De CDA’er zou onder andere geen uitstraling hebben. Özcan Akyol hekelt hoe er naar politiek wordt gekeken. „Politiek wordt entertainment. Wie heeft de beste oneliners? Wie zet iemand anders op de juiste manier voor schut? Als je een inhoudelijk verhaal hebt als beginneling, doe je eigenlijk niet meer mee. Wel als je Omtzigt bent.”

Derksen is het daar niet mee eens. „Als je een goed, inhoudelijk verhaal hebt, win je het altijd. Maar ze hebben geen goed verhaal. Die meneer van het CDA zit open deuren in te trappen, komt met niets nieuws en heeft ook niet de overtuigingskracht om het leuk te brengen.”

„Hoe kan het dan dat jij die Dilan Yesilgöz hebt geadopteerd? Want die heeft ook geen goed verhaal”, brengt Akyol er tegenin. „Ik had geen hoge verwachtingen van haar, maar ik vind dat zij het als Minister van Justitie best aardig heeft gedaan. Ze heeft geen fouten gemaakt, dat is al heel wat”, antwoordt Derksen.

Dilan Yesilgöz

Akyol is op zijn beurt geen fan van Yesilgöz. „Als ik haar hoor praten: het zijn allemaal open deuren, het is geraaskal soms. Het is een beetje flirten met die, flirten met die. Ze wil met iedereen samenwerken. De PVV mag er ook bij. Die hebben haar nota bene ook beledigd. Ze mocht niet eens minister worden. Dan denk ik: je hebt ook geen ruggengraat.”

De journalist doelt op het feit dat de PVV geen ministers met een dubbele nationaliteit wil. Derksen: „Is dat een reden, dat als je iemand beledigt, dat je dan niet met iemand samen kunt werken?” Akyol vindt van wel. „Als iemand tegen jou zegt: ‘Jij mag geen minister worden in een kabinet’, dan kun je toch niet later zeggen: ‘Goed, dan ga ik met jou samenwerken.’” De besnorde analist ziet het probleem niet. „Met de wet in de hand laat ze toch zien dat dat best mogelijk is.”

‘Standpunten PVV onwettig en niet haalbaar’

Akyol vindt een regering met de PVV überhaupt geen goed idee. „Natuurlijk niet. Volgens mij heeft Job dat vorige week ook gezegd. Er zijn allerlei standpunten bij de PVV die duidelijk onwettig zijn en niet haalbaar in onze rechtsstaat. Miljoenen mensen stemmen op de partij, die kun je niet buitenspel zetten, maar het kan feitelijk niet. Je kunt feitelijk niet werken met de PVV als ze die standpunten hebben.”

Derksen ziet het weer anders. „Het zijn hoofdzakelijk standpunten die Wilders jaren geleden al uitgespuugd heeft.” Genee mengt zich in het gesprek. „Nou… Mensen uit islamitische landen komen Nederland niet meer in, volledige asielstop, sluitingen van asielzoekerscentra.” Derksen: „Je noemt dat nu even op, want je wil het gelijk hier aan tafel hebben. Maar ik hoorde gisteren Omtzigt die een uitstekend verhaal had over het asielprobleem. Hij zei het veel netter, maar het kwam een beetje in de richting die Wilders zei. Hij zei dat je niet twee dingen tegelijk op kunt lossen: én het woningtekort, en asiel binnen laten komen. Want dan hebben we een probleem.” Genee: „Maar hij sloot wél de PVV uit.”

Akyol is het met Derksen eens dat Omtzigt een goed verhaal heeft. „Daar kun je als VVD of BBB mee samenwerken. Maar je kunt niet samenwerken iemand die zegt dat we een hek om Nederland moeten zetten.” Derksen: „Vind jij niet dat het nogal ver gaat om een miljoen mensen gewoon te cancelen?” Akyol kaatst terug: „Weet je wat ik ver vind gaan? Dat er al ruim vijftien jaar één miljoen mensen op jou stemmen en dat jij moedwillig ervoor zorgt dat geen enkele partij met jou wil samenwerken, omdat je zegt dat je korans wil verbieden, dat je mensen door hun knieën wilt schieten met een bepaalde achtergrond. Als jij dat moedwillig doet, dan wil je helemaal niet samenwerken en draai je die mensen ook een rad voor ogen.”

