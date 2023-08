Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Man zat drie dagen vast op een onbewoond eiland: dit was zijn redding

Overleven op een onbewoond eiland: dat is wellicht leuk als je een deelnemer van Expeditie Robinson bent, maar de bittere realiteit is toch anders. Het overkwam een 64-jarige man op het eiland Cay Sal in de Bahama’s. Hij was daar gestrand en moest drie dagen moederziel alleen op het eiland doorbrengen, tot de Amerikaanse kustwacht hem redde.

De man werd afgelopen vrijdag al van het eiland gehaald door reddingswerkers, maar pas vandaag werd zijn nationaliteit bekendgemaakt. Er werd eerst gedacht dat het om Nederlander ging, maar zojuist meldt de kustwacht dat het toch om een Duitser gaat. Een spraakverwarring lijkt de boosdoener te zijn geweest van de miscommunicatie.

Redding na drie dagen op een onbewoond eiland

De Duitse man was gestrand op het eiland, zo’n 50 kilometer voor de kust van Cuba, nadat hij in de problemen was gekomen met zijn zeilboot. Op foto’s die door de kustwacht gedeeld zijn op X is te zien hoe de man heel groot SOS in het zand had geschreven. Zijn redding was uiteindelijk het afschieten van vuurpijlen vanaf de later gezonken boot. De kustwacht vond hem nadat ze de vuurpijlen vanuit de lucht spotten.



Amerikaanse kustwacht: ‘Trots dat we zijn leven hebben gered’

De kustwacht heeft vervolgens vanuit de lucht water, voedsel en een radio voor communicatie gedropt op het eiland, waarna een kotter die in de buurt was de man kon oppikken. De man is in goede gezondheid overgebracht naar de Royal Bahamas Defence Force, zegt de kustwacht.

„We zijn er trots op dat we het leven van deze man hebben gered. Deze zaak is een perfect voorbeeld van waarom je over de juiste veiligheidsuitrusting op je schip moet beschikken”, zegt de Amerikaanse kustwacht in een verklaring. „Zonder het zien van de vuurpijl zou het misschien geen goede afloop hebben gehad.”