Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit betaalde Pieter Omtzigt om Nieuw Sociaal Contract te starten

Ambities om verandering teweeg te brengen? Dan kun je – net als Pieter Omtzigt – je heil zoeken in de politiek. We zochten uit hoeveel kost het om een politieke partij als Nieuw Sociaal Contract op te richten in Nederland?

Het zal je niet zijn ontgaan dat Pieter Omtzigt zijn politieke carrière voortzet zijn eigen politieke partij. De komst van Nieuw Sociaal Contract gaat volgens peilingen de landelijke verkiezingen op 22 november behoorlijk opschudden. Maar hoe start je eigenlijk een nieuwe partij en welke financiële middelen zijn daarvoor nodig?

Een politiek partij oprichten in Nederland

Kun jij je niet vinden in de ideologie, speerpunten en ambities van de bestaande politieke partijen? Dan staat het je in Nederland vrij zelf een partij op te richten. Iedereen – ongeacht leeftijd of nationaliteit – kan een eigen partij starten, legt Rijksoverheid uit.

Maar voordat je jouw partijnaam op het stembiljet kunt terugvinden, is het een vereiste om je partij (of naam) te laten registreren bij het centraal stembureau. Dat is ofwel de Kiesraad, ofwel het centraal stembureau van gemeenten, provincies of waterschappen. Meedoen aan de landelijke Eerste of Tweede Kamerverkiezingen? Dan moet je bij de Kiesraad zijn.

Dit kost politieke registratie

En hoewel iedereen aan de verkiezingen kan meedoen, bestaat er wel een financiële drempel. De kosten om je te laten registreren variëren – afhankelijk van het soort verkiezingen – tussen de 112,50 euro en 450 euro. Valt mee, maar het meeste geld gaat natuurlijk zitten in campagnekosten. Goed, dat zijn zorgen voor mensen als Pieter Omtzigt, die daadwerkelijk deze stap zetten.

Verkiezing Registratiebedrag Tweede Kamerverkiezingen 450 euro Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen 225 euro Gemeenteraadsverkiezingen 112,50 euro

Wil jij wel aan de verkiezingen deelnemen, maar je partij niet laten registreren? Dan is er een andere optie. Je kunt in Nederland ook met een zogenoemde blanco lijst meedoen aan de verkiezingen. Kies je voor ‘blanco’ deelname? Dan staat er op je stembiljet naam van je politieke partij, maar een nummer.

Eisen voor een politieke partij in Nederland

Kies je wél voor registratie en kun je de kosten ophoesten? Dan is het nodig dat de politiek partij een vereniging is met rechtsbevoegdheid. Om dat te realiseren, moet er een notariële akte worden opgesteld, waarin de oprichting officieel geregistreerd wordt. In zo’n akte worden onder andere de statuten van de partij vastgelegd. Volgens Stichting Oprichten zijn de minimale notariskosten voor het oprichten van een vereniging 440 euro, exclusief 21 procent btw.

En dan is Pieter Omtzigt er nog niet met zijn Nieuw Sociaal Contract. Voor een officiële registratie moet de partij ook worden ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zo’n KVK-inschrijving kost eenmalig 75 euro. Dus wat kost het in Nederland om een politieke partij te kunnen starten? Welnu, in totaal moet je 965 euro overmaken. Maar dan begint het pas.

Forse donaties aan Pieter Omtzigt en Nieuw Sociaal Contract

De financiële drempel zal voor de nieuwe partij van Omtzigt geen obstakel zijn geweest. Nieuw Sociaal Contract is afgelopen zaterdag officieel door voorzitter Hein Pieper bij de notaris opgericht, maar de partij kan al worden gesponsord. Sponsoren kan namelijk via de eerder opgerichte Stichting Steunfonds Groep Omtzigt, de stichting heeft volgens het jaarverslag 2022 in totaal 214.407,22 euro aan donaties ontvangen.

Na de registratiekosten moet er natuurlijk ook nog campagne worden gevoerd. Volgens voormalig CDA-campagneleider Jack de Vries kostten de meeste politieke campagnes in 2021 tussen de 2 en 3 miljoen euro.