Nandi van Beurden in De Slimste Mens: ‘Om deze reden ben ik van de bucketlist afgestapt’

De Slimste Mens gaat gestaag door. Kandidaat Nandi van Beurden praat in het kennisquiz-programma openlijk over haar strijd tegen kanker. Daarnaast moet een andere kandidaat het podium alweer verlaten, waar kijkers het overigens niet moeilijk mee hebben: „Yes! Die is er uit!”

Nieuwkomer Isabelle Kafando zou volgens de woorden van presentator Philip Freriks moeilijk tegen haar verlies kunnen. „Juichende recensies en een ware prijzenregen, maar een spelletje verliezen daar kan de cabaretière heel slecht tegen.” Van verliezen is echter nog geen sprake.

‘Ik had hier anders niet gezeten’

Tijdens de introductieronde begint Freriks over de oproepen die Van Beurden doet op Instagram. Daarin heeft ze het over bloeddonatie. „Je doet een oproep om bloeddonor te worden. Waarom hamer je daar zo op?” Van Beurden vertelt dat ze er ooit door is gered. „Ik heb acute leukemie gehad. De chemotherapie was heel zwaar.” De musicalster, waarvan kijkers blij zijn dat ze meedoet aan De Slimste Mens, heeft tien jaar geleden kanker gehad. „Ik had hier niet gezeten als zij er niet waren”, ze verwijst naar haar bloeddonoren.

„Zo’n behandeling is heel zwaar. Je bloedspiegel wordt teruggebracht naar een soort nulpunt, maar om die behandelingen aan te kunnen heb je wel bloed nodig om de machine draaiende te houden. En daar zijn donoren voor. Transfusies, dus”, legt Van Beurden uit. Op de vraag van Freriks of ze hierdoor anders tegen het leven aan is gaan kijken, antwoordt ze: „Ja, het zou raar zijn als dat niet zo was. Het is best een ‘gamechanger’ als je dat meemaakt.”

Van Beurden zegt vooral afgestapt te zijn van de ‘bucketlist’. „Dat moeten mensen per definitie overboord gooien. Je moet opschrijven wat je bereikt hebt, wat je gedaan hebt en daar op dat moment even bij stilstaan in plaats van dat je denkt: ‘Ik heb nog ongeveer zoveel tijd in mijn leven daar moet ik dit, dit en dit mee doen.’ Daar krijg je ontzettende stress van.” Freriks lijkt het een „hele wijze les”. „Je leert er toch nog wat van, van zo’n bijna doodervaring.”

Reistips in De Slimste Mens

Naast Van Beurden zit Femke Wiersma, die er in de vorige uitzending met de dagwinst vandoor ging. Verder in de uitzending geeft jurylid Maarten van Rossem nog een reistip mee op basis van een quizvraag. „Naar Detroit gaan is echt de moeite waard.” Van Rossem heeft het over de Amerikaanse stad nadat de kandidaten moeten antwoorden op: ‘Deze Amerikaanse stad was ooit het kloppende hart van de auto-industrie. Maar die industrie is in het slop geraakt en heeft de stad meegetrokken in een economisch diep dal. Hoe heet deze stad?’

De kandidaten weten het niet. Volgens Van Rossem weet Detroit zich een beetje uit het dal uit te halen. „Ik kan iedereen een bezoek aan Detroit aanbevelen. De luchthaven daar, vooral omdat er nooit iemand aankomt, is echt een heerlijke luchthaven. Omdat ze zo blij zijn dat er iemand komt, word je van harte welkom geheten. Niet toegeschreeuwd, zoals elders in de Verenigde Staten.” Van Rossem beveelt een paar dagen Detroit aan en daarna kun je „een auto huren en naar Chicago gaan”.

‘Morgen weer naar Nandi kijken’

Ondertussen hebben de kandidaten tijd kunnen opsparen. Na de puzzelronde in De Slimste Mens staat Wiersma bovenaan met 182 seconden. Kafando en Van Beurden moeten het beiden doen met 142 seconden. Van Beurden mag zich later kronen als dagwinnaar met 447 seconden. Daar zijn kijkers maar al te blij mee. Uiteindelijk viel Wiersma af. Op sociale media klinkt blijheid rondom het verlies en vertrek van de BBB-gedeputeerde.



Je kunt De Slimste Mens terugkijken via NPO Start.