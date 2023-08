Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Floortje Dessing strijdt voor vrijlating beer Baloo, die tv-kijkers eerder tranen bezorgde

Floortje Dessing en World Animal Protection doen vandaag een oproep aan overheid Roemenië over het trieste bestaan van beer Baloo. De skiresortbeer zit nu 23 jaar in een kleine kooi en dat moet nu maar eens over zijn. Floortje Dessing besteedde in haar tv-programma Floortje gaat mee in februari al aandacht aan Baloo. Kijkers waren van die uitzending flink ontdaan.

In een skiresort in Roemenië dus liefst 23 jaar een beer onder zeer slechte omstandigheden opgesloten in een kooi: beer Baloo. World Animal Protection bundelt de krachten met Floortje Dessing en fotograaf Jasper Doest en roept de Roemeense overheid op de beer te bevrijden.

Baloo was gewond en hoort nu vrij te zijn

Baloo werd als welpje gewond gevonden in de Roemeense bossen. Boswachters namen hem mee voor verzorging. Daarna kwam hij in privébezit bij het skiresort, waar hij vandaag, 23 jaar later, nog steeds zit. Sinds 2005 verbiedt de Roemeense overheid particulieren om beren te houden, maar de wet wordt slecht nageleefd.

De beer verwierf bekendheid in Nederland door het televisieprogramma Floortje gaat mee. „Dit is meteen ook een voorbeeld van hoe wij als mens denken superieur te zijn aan dieren. Wij willen hem hebben, wij vinden hem lief, wij willen hem in dit hok”, verzuchtte Floortje Dessing toen. Kijkers wisten niet wat ze zagen en waren onder de indruk. „Ik heb nu al tranen”, twitterde iemand. „Het doet pijn te kijken naar het leed dat we dieren aandoen”, schreef een andere kijker.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Floortje Dessing: ‘Het is triest’

Sanne Kuijpers, campagnemanager Wilde dieren bij World Animal Protection, zegt nu een paar maanden later: „De omstandigheden waarin Baloo nu leeft, zijn dieronterend. De beer krijgt cornflakes, limonade en zelfs alcohol. Hij zit al bijna een kwart eeuw in eenzame opsluiting en kinderen prikken hem met stokken door de tralies. De beer is zichtbaar getraumatiseerd. Dit is geen leven voor een beer. Daarom vragen we internationaal aandacht voor het lot van Baloo en hopen we dat hij spoedig kan worden bevrijd. Hij zou een mooi thuis kunnen krijgen in de berenopvang Libearty van onze partner Millions of Friends Association.”

Floortje Dessing: „Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat wij Baloo bezochten. Het is triest om te beseffen dat hij al die tijd nog steeds in zijn kooi zit weg te kwijnen en er niks is veranderd. De druk op de Roemeense overheid moet worden opgevoerd. Zij zijn de enigen die Baloo zijn vrijheid kunnen teruggeven, aangezien de eigenaar het vooralsnog vertikt.”

Petitie om Baloo te redden

World Animal Protection is in verschillende landen een petitie gestart om de beer te redden. De organisatie doet een oproep aan de Roemeense overheid om Baloo zo snel mogelijk te bevrijden en naar een berenopvang over te plaatsen. Wie zelf in actie wil komen: hier kun je de petitie ondertekenen.

Wereldwijd leven tot wel 500.000 wilde dieren in gevangenschap voor het vermaak van mensen. De dierenorganisatie: „Veel te jong weggehaald bij de moeder, vaak getraind om kunstjes te vertonen en onder erbarmelijke omstandigheden gehouden. Baloo is er daar één van.”