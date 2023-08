Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Femke Wiersma betreedt strijdtoneel De Slimste Mens met succes: ‘Dat was spannend!’

De Slimste Mens is weer bijzonder populair dit seizoen. Gisteren mocht Femke Wiersma als uitdager het kennisquiz-podium betreden. De gedeputeerde namens partij BBB in Friesland heeft een behoorlijke prestatie neergezet, en heeft daarmee zelfs de dagwinst gepakt.

Uit de vorige aflevering bleek dat Nandi van Beuren, die haar plek ook nu nog in De Slimste Mens heeft, behoorlijk beviel onder de kijkers.

De Slimste Mens

Presentator Philip Freriks was er nog niet helemaal bij. Hij verwelkomt Wiersma en bedankt haar dat ze „helemaal vanuit het noordelijkste puntje van Groningen” is gekomen. „Oeh”, klinkt het in de zaal. Wiersma komt uit Friesland. Ze bekent dat ze een week voor de opnames ziek is geweest. „Ik heb er een klein beetje spijt van dat ik me hiertoe heb laten verleiden.”

Hebben die zelfgebakken koekjes van kandidaat Hidde de Brabander trouwens nog geholpen om jurylid Maarten van Rossem om te kopen? „Ik hoop het, of niet. Laat het maar zo zijn.” Ook in deze aflevering is hij niet met lege handen gekomen. Hij heeft stroopwafels gemaakt. Van Rossem pakt er twee. Bij Freriks valt de lekkernij in de smaak. „Het is wel echt een stroopwafel, hoor.”



Achterstand Wiersma

Bij een vraag om de artiest te raden bij een songtekst antwoordt Wiersma goed: „Suzan en Freek. Ik wilde bijna door gaan zingen.” Daar zou Freriks geen problemen mee hebben: „Mag hoor. We hebben niets liever.” Op de vraag of ze één van de drie Groningse straten kan noemen die in het Monopoly-spel zitten, heeft Wiersma het moeilijk. „Ik weet dit natuurlijk, maar nu even niet.” Ze gokt goed op Grote Markt. Wiersma gooit er nog een geschiedenislesje over Friesland bovenop. „Ik heb vrienden in Groningen, dus ik moest dit weten. Ik voel me ook wel verbonden met Groningen. Magna Frisia was veel groter dan Friesland nu is.” Daarom voelt Wiersma zich verbonden met de buur-provincie, maar mocht Friese rijk ooit terugkeren zal Wiersma Groningen niet sparen. „Annexeren, natuurlijk!”

Tegen de helft van De Slimste Mens staat Wiersma wel wat achter. Van Beuren heeft 119 seconden opgespaard, De Brabander heeft 1o seconden meer. Wiersma moet het op dat moment doen met 91 seconden.

Eindstand

De BBB-gedeputeerde stond lange tijd derde, maar kroop na de derde ronde langzaam dichterbij. Van Beuren kreeg een fragment voorgeschoteld over een ontmoeting tussen oud-premier Jan Peter Balkenende, Bridget Maasland en Katja Schuurman. Het antwoord van Wiersma op dit fragment, ‘CDA’, leverde haar 40 seconden extra op, waarmee ze de dagwinst pakte. Wiersma en Van Beuren zijn na het weekend weer van de partij bij De Slimste Mens, De Brabander heeft het toneel moeten verlaten.



Een BBB'er wordt de slimste van de dag met een het antwoord CDA! #datverzinjeniet #deslimstemens — Harry (@Harry_G_B) August 4, 2023



Dat was spannend….#DeSlimsteMens — Annet de Vries (@AnnetdeVries6) August 4, 2023



Jammer Hidde! Al gun ik het Nandi ook. Nog iets meer ontspannen wellicht. Zal wel moeilijk zijn in een quiz met de camera’s op je neus #deslimstemens — Lau (@laura95063598) August 4, 2023

Je kunt De Slimste Mens terugkijken via NPO Start.