Dankzij deze Instagram-truc kun jij berichten lezen zonder dat de ander dat doorheeft

Instagram is één van de populairste sociale media. Niet alleen om foto’s of video’s te bekijken, maar ook om berichten te versturen. Er is een speciale truc om jouw berichten te lezen zonder dat de verzender dat te weten komt.

Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom je niet wil dat iemand een leesbevestiging krijgt van een Instagram-bericht dat jij leest. Denk bijvoorbeeld aan die vriend die meteen een reactie wil zodra je zijn DM hebt gezien, of een spammer. Gelukkig kun je via een speciale truc daar onderuit komen.

De ideale tip voor Instagram

Deze truc bestaat al sinds 2019, maar nu pas krijgen meer mensen deze hack onder de knie. Zo gaat het in zijn werk.

Wanneer je naar een Instagram-profiel van iemand gaat en op de drie ronde puntjes rechtsboven drukt, krijg je verschillende opties te zien. Eén daarvan is de functie ‘Beperken’.

‘Beperken’ is een iets minder drastische functie dan iemand meteen blokkeren. Bovendien weet de desbetreffende gebruiker niet dat je hem/haar beperkt. De persoon in kwestie kan nog steeds jouw account zien, maar weet niet dat je restricties hebt ingesteld.

Zo werkt het

Als je iemand beperkt op Instagram, heeft dit drie gevolgen voor die persoon:

De persoon in kwestie ziet niet wanneer je online bent. Als die persoon een reactie geeft op een post, zien je andere volgers dat niet, tenzij je er toestemming voor geeft. Zelf kun je de reactie zien als je erop drukt. Je kiest er zelf voor of je de reactie verwijdert, zichtbaar maakt of gewoon negeert. Deze personen krijgen geen leesbevestiging als ze je een DM sturen.

Dit zijn drie handige opties als je waarde hecht aan je privacy. Je sluit een persoon niet volledig uit, maar je ziet alleen berichten wanneer jij dat wilt. Vooral het feit dat die persoon niet weet wanneer je zijn/haar DM’s leest, is natuurlijk erg prettig.

Berichten die je van een persoon ontvangt die je hebt beperkt, worden geplaatst onder het kopje ‘Verzoeken’. Je ziet ze dus niet direct in je inbox. Wist je trouwens al van deze ‘vampierfunctie’ die de batterij van je iPhone leegzuigt?

Irritante Instagram-gebruikers de baas

Wil je de beperkingen ongedaan maken, dan kan dat heel makkelijk. Je drukt gewoon op precies dezelfde knop als toen je de functie activeerde.

Instagram heeft deze functie toegevoegd vanwege de mentale gezondheid van gebruikers. Zo moeten pesters, spammers en andere vervelende gebruikers gemakkelijk te vermijden zijn.