Tom legt vinger op zere plek bij Marian in B&B Vol Liefde

B&B Vol Liefde blijft de kijkers eindeloos boeien. Zo zet nieuwkomer Tom de gemoederen bij Marian’s luxe bed and breakfast flink op scherp, als hij ziet dat niet iedereen een kingsize bed kan verwachten. Tot hilariteit van het tv-publiek. „Doe je je ergste vijand niet aan.”

Een verblijf in het luxueuze landhuis van Marian komt met een prijskaartje. Een overnachting in het mediterrane paradijs kost maar liefst 500 euro per nacht, toch kan niet elke gast uitgaan van een privékamer. Al weken brengt Olof zijn nachten door in het opberghok van de villa, toen er plotseling bedden-schaarste was door het aantal gasten en deelnemers die de liefde probeerden te vinden.

Liever een opklapbed in B&B Vol Liefde

Maar Olof is een man van zijn woord. Eenmaal met opklapbed geïnstalleerd tussen de voorraadkast, barbecue en de zwembadpomp van Villa Surga, is hij er niet meer weg te slaan. Ook als er weer een luxe kamer beschikbaar komt, blijft Olof zijn stretch-bed verkiezen boven een kingsize-bed. Tot grote verbazing van nieuwkomer Tom, die juist geniet van alle luxe dat Marians optrekje te bieden heeft.

Vol ongeloof volgt hij Olof de trap af naar de kelder van het landhuis, die alvast een trigger-warning geeft voor de ronkende zwembadpomp. Tom gelooft zijn ogen niet als zijn medekandidaat de deur van zijn nederige stulpje opent: „Ah, man wat hebben ze jou in een klere-hoek gezet, zegt”, brult hij verbaasd over het pompgeraas heen. „Het lijkt wel een asiel, moet je nou kijken”, zegt hij gierend. Tom kan er maar niet niet over uit: „Dat doe je je ergste vijand niet aan, en hij vindt het prettig!”

Tegenvaller

„Dat valt wel mee joh, lekker rustig hier”, reageert de eeuwig trouwe B&B Vol Liefde-deelnemer Olof. Ja die pomp, die is niet ideaal, geeft hij toe. Maar verder geen kwaad woord over het opberghok waar hij zijn nachten doorbrengt. Dat Tom niet jaloers is op zijn privé-domein verbaast hem dan weer: „Hij vond het helemaal niks. Dat viel me nog best tegen eigenlijk.”

Tom laat het er niet bij zitten en beent op hoge poten naar Marian die met haar hondje op een lounge-set zit. In zo’n villa mag niemand in de machinekamer slapen, vindt hij. „Dat is toch geen plek om Olof neer te zetten? Hij was er helemaal trots op, maar je ligt in de teringherrie op zo’n heel hard bedje. Dat doe je die man toch niet aan op zo’n leeftijd?”

Voor Marjan valt er nauwelijks iets tegen in te brengen. „Ik zeg iedere dag dat hij terug kan naar een kamer, maar hij zegt iedere dag: ‘Nee, ik vind het prima.’”

Ook kijkers vonden dat Tom de vinger op de zere plek legde, zo blijkt op social media:



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Plekken waar Olof zou slapen: pic.twitter.com/l6wZh2irjl — Jules de Keiser (@julesdekeiser) August 14, 2023



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mensen, we hebben meer Tom's nodig in het leven! Maar eerst even bijkomen 😅 Tot morgen!#benbvolliefde pic.twitter.com/SAK7cTxnnb — Ramon Hopman (@Ramonausholland) August 14, 2023

Je kunt B&B Vol Liefde terugkijken via Videoland.

Reacties