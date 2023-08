Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Slimste Mens-deelnemer Merel Pauw deelt geheim achter alter-ego

Gisteravond was het de beurt aan actrice en theatermaker Merel Pauw om deel te nemen aan De Slimste Mens. In pak en met snor nam ze plaats in de stoel op het podium, onderdeel van haar alter-ego rapper Elmer. Maar waarom precies, wilde Philip Freriks weten.

Als rapper Elmer nam Pauw deel aan De Slimste Mens en wenste ook zo aangesproken te worden. Want, zo verklaarde ze: „Omdat ik sinds anderhalf jaar aan het rappen ben en ik ben er ongelofelijk trots op wat ik daarmee aan het doen ben. Ik heb er zoveel plezier in.” Het pak en de plaksnor ondersteunen het alter-ego van de rapper. „Als ik hier met snor en in pak kan zitten, dan ben ik gewoon blij.”

Haar bekendste en expliciete rapnummer Je vader was vooral als grap ontstaan, legt Elmer uit. „Ik had dat nummer gewoon gemaakt voor de lol. Er is het muziekgenre Miami Base en dat zijn hele snelle dansbare beats waarin in telkens één hele ranzige zin herhaald wordt”, verwijzend naar de zin ‘ik neuk je vader zonder condoom’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Alter-ego van Merel Pauw

„Ik zei tegen een vriend: wat als ik dat ook zou maken?” Een half uur later was het er, stelt ze, maar niet geschreven met de bedoeling om het uit te brengen. Toen stuurde ik het naar die vriend en hij zei: „Je moet het uitbrengen.” Zelf vond ze dat te ver gaan, maar liet zich overhalen. Inmiddels is het haar meest gestreamde nummer op Spotify.

Pauw heeft weinig vertrouwen in de deelname aan de spelshow en ook aan de tips van haar vader en voormalig winnaar George van Houts had ze weinig. „Ik heb hem in paniek opgebeld met de vraag: ‘Pap, wat moet ik doen?’ Maar het enige dat hij zei was: je weet het of je weet het niet. Meer niet.” Volgens Freriks is dat inderdaad de truc: „Ik denk dat hij wel een beetje gelijk heeft.”

Korte deelname De Slimste Mens

Voor Pauw bood die tip uiteindelijk geen soelaas, hoewel de finaleronde bloedstollend spannend was. „Ik moet bijna kotsen”, reageert ze als tegenstander en journalist Aimee Kiene nog vijf seconden op de teller overheeft om haar weg te spelen. Met nog drie seconden over schakelt die zij Pauw uit, en daarmee komt er na één aflevering een einde aan haar De Slimste Mens-avontuur.