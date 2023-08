Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers Zomergasten onder de indruk van schrijfster Bibi Dumon Tak: ‘Een vrouw naar mijn hart’

Zo’n beetje iedereen die gisteravond naar Zomergasten keek, is fan geworden van Bibi Dumon Tak. Na het televisieoptreden van de schrijfster klinken er veel lovende en hartverwarmende reacties. Ook haar openhartige verhaal maakt indruk.

Presentator Theo Maassen, die dit seizoen het stokje van Janine Abbring overnam, krijgt over het algemeen ook goede kritieken.

Bibi Dumon Tak bij Zomergasten

Dumon Tak vertelt in de uitzending onder andere openhartig over haar zeven jaar jongere zusje, die in 2006 aan kanker overleed. „Ze was heel brutaal. Ik kan zelf ook brutaal zijn, maar zij was dat nog veel meer. In die twee jaar dat ze ziek was, heb ik veel met haar opgetrokken. Ze had ook eigenlijk heel veel lol.”

Haar zus was in Nederland vrij snel uitbehandeld. „Na een jaar was dat klaar, want het was toch hopeloos. Maar in Duitsland hebben ze haar nog een jaar kunnen geven. Zij wilde zo graag haar oudste naar de middelbare school zien gaan. Zij deed alles om maar te rekken en dat is gelukt.”

De zussen reden vaak samen naar Duitsland. „Dan zat ik in een hotel terwijl zij die behandeling van drie dagen kreeg. Zij zei: ‘Het is wel mijn leven, ik laat me niet vertellen wanneer ik dat ziekenhuis wel of niet uit mag.’ Ik had een zusteringang gevonden die dag en nacht op een kier stond. Dan haalde ik haar op en dan verdwenen we door die ingang. Dan gingen we ergens in het café wat drinken, als ze zich goed voelde. Dan kwamen ’s avonds weer bij dat hele donkere ziekenhuis en dan sneakte ze weer in haar kamertje.”

Ook op andere momenten nam ze het heft in eigen handen. „Bijvoorbeeld met chemotherapie, waarbij ze de druppelaar iets sneller zette, zodat ze sneller het ziekenhuis uit kon. Ze zei: ‘Ik wil de tijd die ik heb zo goed mogelijk doorbrengen. Als ik eerder naar buiten kan, doe ik dat.'”

‘We hielden van elkaar’

Na de dood van haar zus krijgt Dumon Tak nog een klap te verwerken. „Ik kon onverwachts haar kinderen niet meer zien. Toen zij overleed, raakten we niet alleen haar kwijt, maar ook haar kinderen. Want die mochten we niet meer zien van haar ex-man.”

Dumon Tak was radeloos. „Hoe krijg ik die kinderen terug? Mailen, bellen, dat kon allemaal niet meer. We hielden van elkaar, ze logeerden vaak bij mij en mijn moeder.” Ze heeft nooit een antwoord gekregen op de vraag waarom ze de kinderen niet meer mocht zien.

De schrijfster bedacht meerdere plannetjes. „Ik wist dat ze in een flat woonden en dacht: als ze uit het raam kijken, dan ga ik mijn 06-nummer op dat plein krijten. Maar ik verplaatste me in de kinderen. Wat moeten ze met mijn telefoonnummer als ze niet mogen bellen? Daar raken ze waarschijnlijk overstuur van.”

Reacties

Kijkers komen superlatieven tekort voor de aflevering. „Een van de betere afleveringen van Zomergasten die ik ooit heb gezien. Mooi zoals de chemie en het onderlinge respect tussen Theo Maassen en schrijfster Bibi Dumon Tak zo’n openhartig gesprek opleveren. Bijzondere vrouw die gepassioneerd haar zienswijzen onder woorden brengt”, schrijft iemand.

Een ander: „Wat een prachtige aflevering van Zomergasten! Mooie mix van vakinhoudelijk, persoonlijk en idealistisch. Ik kende haar niet, maar Bibi Dumon Tak was echt een vrouw naar mijn hart. En Theo Maassen, wat een oprechte, inlevende, originele en geestige interviewer. Top tv.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik zou elke week wel naar een drie uur durend interview met Bibi Dumon Tak kunnen kijken, heel erg fijn. #zomergasten — Kas Molenaar (@KasMolenaar) August 13, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik hoop dat de kinderen van haar zus naar de uitzending hebben gekeken. Mooi en ontroerend #BibiDumonTak #Letitbe #zomergasten — Tineke Schutte (@djeeset) August 13, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wonderschone, ontroerende, intense, eerlijke en soms hilarische #zomergasten gezien. Gehuild en gelachen. Dank Bibi Dumon Tak, Theo Maassen en redactie. — Nico Dijkshoorn (@dijkshoorn) August 13, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Goedemorgen beste tweeps, fijne maandag. Wat een fantastische aflevering was dit. Een knotsgekke vibe. Bibi Dumon Tak, het klinkt als percussie. De perfecte persoon om leesenthousiast van te worden. Maakt niet eens uit over welk onderwerp. Pak, pak, pak dat boek. #zomergasten https://t.co/Ymb08vVZZ0 — Penelope Monypenny, de libero arbitrio📚 📰 (@Penny_Mon_ynneP) August 14, 2023

Je kunt Zomergasten terugkijken via NPO Start.

