Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wantrouwen overheid onder jongeren groeit nog steeds

Het vertrouwen in de overheid heeft sinds de pandemie een aardige deuk op gelopen. En voornamelijk de jongere doelgroep blijkt sceptisch. Tijdens de coronacrisis is de argwaan bij jongeren groter geworden. Maar ook nu groeit nog steeds het wantrouwen richting de overheid.

Het Nederlands Jeugdinstituut publiceerde een rapport over de polarisatie onder jongeren, waar ook Trouw over schrijft. Het onderzoek vond plaats in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. De bevindingen zijn gebaseerd op de ervaringen van jeugdprofessionals, jongerenwerkers die gesprekken voerden en vragenlijsten invulden.

Jongeren wantrouwen overheid

Volgens het onderzoek wantrouwen jongeren vooral ‘verticaal’, wat inhoudt dat zij overheid of grote instanties in twijfel trekken. De jeugdprofessionals verwachtten dat dit wantrouwen na de pandemie zou wegebben. Maar uit het onderzoek blijkt dat dat niet het geval is. Ook radicaal-rechtse ideeën en complottheorieën zijn nog steeds in opkomst.

Voorheen waren jongeren vaker ‘horizontaal’ gepolariseerd, waarbij ze voornamelijk andere groepen in de samenleving wantrouwden. Maar zij vonden elkaar bijvoorbeeld bij de avondklokrellen in hun ideologieën over een gezamenlijke vijand: de overheid.

Onderzoek naar polarisatie

Waarom het vertrouwen in de overheid zo laag is? Jongeren voelen zich niet gehoord en zien de overheid als een probleemveroorzaker. Ze voelen minder behoefte om te stemmen en blijken minder geloof in de toekomst te hebben. De kloof tussen jongeren en de politiek wordt volgens de jongerenwerkers alleen maar groter.

Armoede, wachtlijsten voor hulpverlening en jeugdzorg, de woningcrisis en het toeslagenschandaal, worden allemaal genoemd als redenen voor het wantrouwen. „Autochtone jongeren die op de wachtlijst staan voor een woning hebben soms het idee dat de overheid voor vluchtelingen beter zorgt dan voor ‘onze eigen’ jongeren”, zegt jongerenwerker Michel Weening tegen Trouw.

‘Twee maten’

Daarnaast wordt door jongeren ook genoemd dat de overheid met twee maten meet. Want een liegende politicus komen met zaken weg, terwijl lokale handhavers bovengemiddeld hard optreden tegen jongeren. Daarnaast klinkt ook dat de aanpak tegen protesterende boeren harder is dan tegen bijvoorbeeld klimaatactivisten.